Чоловік постраждав на Харківщині: чим атакували регіон за добу – Синєгубов

Начальник ХОВА Олег Синєгубов зранку 28 вересня поінформував, що “прильоти” на Харківщині прийшлися по сімох населених пунктах.

“Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали сім населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілів у сел. Приколотне Вільхуватської громади постраждав 42-річний чоловік“, – написав Синєгубов.

Попри масований наліт ударних БпЛА типу “Шахед”, а також ракетну атаку по Україні, за даними ХОВА в Харківській області минулої ночі прильотів “Гербер” не було.

Олег Синєгубов повідомив, що область атакували три БпЛА типу “Молния”; один FPV-дрон і два БпЛА невстановленого поки що типу.

Руйнування та інші наслідки ворожих ударів є у трьох районах:

у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Козача Лопань), господарчу споруду (с. Руська Лозова);

у Куп’янському районі пошкоджено автомобіль (с. Мостове), приватний будинок (с. Малий Бурлук), дорожнє покриття (сел. Приколотне);

в Ізюмському районі горіла суха трава (с. Піски-Радьківські).

Зазначимо над Харковом уранці 28 вересня фіксували російський ударний БпЛА. Він з’явився після нетривалого відбою затяжної нічної тривоги. Про загрозу атаки БпЛА типу “Шахед” харків’ян попередили о 08:13 ранку.

Перед цим лише о 7-й ранку дали відбій тривоги, що тривала всю ніч. Про появу чергового ударного БпЛА з боку Вільхівки повідомили моніторингові канали. “Шахед” пролетів над містом – з Кулиничів, через Салтівку та центр – і вилетів за межі міста з Холодної гори. Однак, відбою тривоги станом на 08:38 не було.