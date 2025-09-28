Live
  • Нд 28.09.2025
  • Харків  +10°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня

Фронт 08:10   28.09.2025
Оксана Горун
Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня Фото: Генштаб ЗСУ

Генштаб ЗСУ опублікував інформацію про бої на фронті в Україні за минулу добу. Другий день поспіль даних про бої в Куп’янську немає.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки”, – поінформували у зведенні ГШ.

Протягом попередніх тижнів практично в кожному ранковому зведенні Генштаб повідомляв про бої в районі Куп’янська. До міста проникли російські ДРГ, їх вибивають Сили оборони. У зведенні на ранок 27 вересня, як і в сьогоднішньому, даних про бойові дії там немає.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 173 бої. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати українську оборону.

Читайте також: Стартував “сезон БпЛА” у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту

“За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти окупантів”, – повідомили в Генштабі.

Також захисники України поновили дані про втрати ворога.

Автор: Оксана Горун
Популярно
Чоловік постраждав на Харківщині: чим атакували регіон за добу – Синєгубов
Чоловік постраждав на Харківщині: чим атакували регіон за добу – Синєгубов
28.09.2025, 08:38
Новини Харкова – головне 28 вересня: постраждалий в області, нічний наліт
Новини Харкова – головне 28 вересня: постраждалий в області, нічний наліт
28.09.2025, 08:54
Дев’ять років за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік
Дев’ять років за розбій у Харкові отримав 22-річний чоловік
28.09.2025, 07:53
Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня
Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня
28.09.2025, 08:10
Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії
Сьогодні 28 вересня: яке свято та день в історії
28.09.2025, 06:00
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
Чи зацифрована ваша трудова книжка та наскільки вірно: як перевірити
25.09.2025, 20:13

Новини за темою:

27.09.2025
Стартував «сезон БпЛА» у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
27.09.2025
Де сьогодні атакували росіяни на Харківщині: дані Генштабу ЗСУ на 16:00
27.09.2025
Вісім разів атакував ворог на Харківщині – ранкові дані Генштабу
27.09.2025
Росіяни прагнуть створити позиції у багатоповерхівках в Куп’янську – ISW
27.09.2025
Сьогодні 27 вересня: яке свято та день в історії

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Ви читали новину: «Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
  • • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 08:10;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ опублікував інформацію про бої на фронті в Україні за минулу добу. Другий день поспіль даних про бої в Куп’янську немає".