Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня
Генштаб ЗСУ опублікував інформацію про бої на фронті в Україні за минулу добу. Другий день поспіль даних про бої в Куп’янську немає.
“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки”, – поінформували у зведенні ГШ.
Протягом попередніх тижнів практично в кожному ранковому зведенні Генштаб повідомляв про бої в районі Куп’янська. До міста проникли російські ДРГ, їх вибивають Сили оборони. У зведенні на ранок 27 вересня, як і в сьогоднішньому, даних про бойові дії там немає.
Загалом на фронті в Україні зафіксували 173 бої. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати українську оборону.
Читайте також: Стартував “сезон БпЛА” у Харкові, прогнози на зиму – огляд фронту
“За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти окупантів”, – повідомили в Генштабі.
Також захисники України поновили дані про втрати ворога.
Новини за темою:
- Категорії: Фронт, Харків; Теги: війна, генштаб, зведення, куп'янск, купянское направление, новини Харкова;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня»; з категорії Фронт на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 28 Вересня 2025 в 08:10;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб ЗСУ опублікував інформацію про бої на фронті в Україні за минулу добу. Другий день поспіль даних про бої в Куп’янську немає".