Генштаб не повідомив про бої в Куп’янську – зведення на ранок 28 вересня

Генштаб ЗСУ опублікував інформацію про бої на фронті в Україні за минулу добу. Другий день поспіль даних про бої в Куп’янську немає.

“На Південно-Слобожанському напрямку ворог п’ять разів штурмував позиції наших підрозділів в районах населених пунктів Вовчанськ, Красне Перше та у бік Дорошівки. На Куп’янському напрямку вчора відбулося шість атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника у районі населеного пункту Петропавлівка та у бік Піщаного й Богуславки”, – поінформували у зведенні ГШ.

Протягом попередніх тижнів практично в кожному ранковому зведенні Генштаб повідомляв про бої в районі Куп’янська. До міста проникли російські ДРГ, їх вибивають Сили оборони. У зведенні на ранок 27 вересня, як і в сьогоднішньому, даних про бойові дії там немає.

Загалом на фронті в Україні зафіксували 173 бої. На сусідньому із Харківщиною Лиманському напрямку ворог 15 разів намагався прорвати українську оборону.

“За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили шість районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, чотири пункти управління БпЛА, склад боєприпасів та три інших важливих об’єкти окупантів”, – повідомили в Генштабі.

Також захисники України поновили дані про втрати ворога.