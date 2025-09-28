Live
Генштаб не сообщил о боях в Купянске — сводка на утро 28 сентября

Фронт 08:10   28.09.2025
Оксана Горун
Генштаб не сообщил о боях в Купянске — сводка на утро 28 сентября Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ опубликовал информацию о боях на фронте в Украине за минувшие сутки. Второй день подряд данных о боях в Купянске нет.

«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки. На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки», — проинформировали в сводке ГШ.

В течение предыдущих недель практически в каждой утренней сводке Генштаб сообщал о боях в районе Купянска. В город проникли российские ДРГ, их выбивают Силы обороны. В сводке на утро 27 сентября, как и в сегодняшней, данных о боевых действиях там нет.

В целом на фронте в Украине зафиксировали 173 боя. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг 15 раз пытался прорвать украинскую оборону.

Читайте также: Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта

«За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три других важных объекта оккупантов», — сообщили в Генштабе.

Также защитники Украины обновили данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
