Генштаб не сообщил о боях в Купянске — сводка на утро 28 сентября
Генштаб ВСУ опубликовал информацию о боях на фронте в Украине за минувшие сутки. Второй день подряд данных о боях в Купянске нет.
«На Южно-Слобожанском направлении враг пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районах населенных пунктов Волчанск, Красное Первое и в сторону Дорошовки. На Купянском направлении вчера произошло шесть атак захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника в районе населенного пункта Петропавловка и в сторону Песчаного и Богуславки», — проинформировали в сводке ГШ.
В течение предыдущих недель практически в каждой утренней сводке Генштаб сообщал о боях в районе Купянска. В город проникли российские ДРГ, их выбивают Силы обороны. В сводке на утро 27 сентября, как и в сегодняшней, данных о боевых действиях там нет.
В целом на фронте в Украине зафиксировали 173 боя. На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении враг 15 раз пытался прорвать украинскую оборону.
«За прошедшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили шесть районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, четыре пункта управления БпЛА, склад боеприпасов и три других важных объекта оккупантов», — сообщили в Генштабе.
Также защитники Украины обновили данные о потерях врага.
28 сентября 2025 в 08:10
