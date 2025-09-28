Новини Харкова – головне 28 вересня: масована повітряна атака
Основні новини доби – у хроніці МГ “Об’єктив”.
07:16
РФ масовано атакувала Україну ракетами та БпЛА
Вночі армія РФ масовано атакувала Україну “шахедами” та ракетами. Основною метою були Київ та область. У Києві – численні “прильоти” у різних районах, є поранені.
Також під ударом було Запоріжжя – там “приліт” двох ракет, восьмеро людей поранені.
У Харкові повітряну тривогу оголосили о 21:07 вечора 27 вересня. Вона тривала всю ніч. Над територією області фіксували ворожі БпЛА.
Ближче до опівночі Повітряні сили ЗСУ інформували про рух безпілотників у бік Харкова.
Здебільшого БпЛА пролітали Харківську область, рухаючись на Захід. Проте небезпека для міста виникала за ніч неодноразово.
Під ранок ПС ЗСУ попередили про пуски ракет російською авіацією.
Про проліт ракет інформували майже до 7-ї години ранку. Попри відбій у Харкові, який дали о 07:01, у центральних та північних регіонах країни наліт продовжується. У небі все ще багато “шахедів”.
