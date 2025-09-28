Live
  • Вс 28.09.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.49
  • EUR 48.71

Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака

Происшествия 07:16   28.09.2025
Оксана Горун
Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака

Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».

07:16

РФ массированно атаковала Украину ракетами и БпЛА

Ночью армия РФ массированно атаковала Украину «Шахедами» и ракетами. Основной целью были Киев и область. В Киеве — многочисленные «прилеты» в разных районах, есть раненые.

Также под ударом было Запорожье — там «прилет» двух ракет, восемь человек ранены.

В Харькове воздушную тревогу объявили в 21:07 вечера 27 сентября. Она длилась всю ночь. Над территорией области фиксировали вражеские БпЛА.

Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ информировали о движении беспилотников в сторону Харькова.

В основном БпЛА пролетали Харьковскую область, двигаясь на Запад. Однако опасность для города возникала за ночь неоднократно.

Под утро ВС ВСУ предупредили о пусках ракет российской авиацией.

О пролете ракет информировали почти до 7 часов утра. Несмотря на отбой в Харькове, который дали в 07:01, в центральных и северных регионах страны налет продолжается. В небе все еще много «Шахедов».

Читайте также: Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории

Автор: Оксана Горун
Популярно
Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта
Стартовал «сезон БпЛА» в Харькове, прогнозы на зиму – обзор фронта
27.09.2025, 21:16
Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября
Жесткий ответ на «ждунов в Харькове», спасение кота – итоги 27 сентября
27.09.2025, 23:01
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
Сколько жителей Харьковщины задолжали за «коммуналку»: отключат ли услуги
26.09.2025, 14:30
Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW
Россияне стремятся создать позиции в многоэтажках в Купянске – ISW
27.09.2025, 07:05
Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество
Два района Харькова остались без света: когда вернут электричество
27.09.2025, 15:15
Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака
Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака
28.09.2025, 07:16

Новости по теме:

06.09.2025
Новости Харькова — главное 6 сентября: опасная дорога, прошел АвтоПрайд
23.08.2025
Новости Харькова — главное за 23 августа: День города, метро до 22:30, авария
26.07.2025
Взрыв прогремел в Харькове: атаковал БпЛА
21.07.2025
На Харьковщине ночью сбили много «Шахедов»: данные мэрии и ВС ВСУ
07.06.2025
Эффективность ПВО есть — спикер ВС ВСУ прокомментировал атаку на Харьков

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Вы читали новость: «Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 28 сентября 2025 в 07:16;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»".