Новости Харькова — главное 28 сентября: массированная воздушная атака
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив».
07:16
РФ массированно атаковала Украину ракетами и БпЛА
Ночью армия РФ массированно атаковала Украину «Шахедами» и ракетами. Основной целью были Киев и область. В Киеве — многочисленные «прилеты» в разных районах, есть раненые.
Также под ударом было Запорожье — там «прилет» двух ракет, восемь человек ранены.
В Харькове воздушную тревогу объявили в 21:07 вечера 27 сентября. Она длилась всю ночь. Над территорией области фиксировали вражеские БпЛА.
Ближе к полуночи Воздушные силы ВСУ информировали о движении беспилотников в сторону Харькова.
В основном БпЛА пролетали Харьковскую область, двигаясь на Запад. Однако опасность для города возникала за ночь неоднократно.
Под утро ВС ВСУ предупредили о пусках ракет российской авиацией.
О пролете ракет информировали почти до 7 часов утра. Несмотря на отбой в Харькове, который дали в 07:01, в центральных и северных регионах страны налет продолжается. В небе все еще много «Шахедов».
Читайте также: Сегодня 28 сентября: какой праздник и день в истории
