Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА
Фото: Anton Petrus
В Харькове прозвучало не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города направляются российские беспилотники.
«БпЛА в направлении Харькова с северо-востока», — предупредили в ВС ВСУ в 03:28 ночи 4 ноября.
Местные мониторинговые каналы сообщали о движении российских ударных беспилотников в районе Роганского жилмассива, поселка Жуковского, Шишковки и центра города.
В Харькове один за другим прозвучала серия взрывов. Официальной информации о последствиях «прилетов» по состоянию на 04:00 не было.
Атака, по сообщениям мониторов, продолжается. В городе длится воздушная тревога.
Дата публикации материала: 4 ноября 2025 в 04:03