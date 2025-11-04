Live
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА

Происшествия 04:03   04.11.2025
Оксана Горун
Серия взрывов прозвучала в Харькове ночью 4 ноября: город атакуют БпЛА Фото: Anton Petrus

В Харькове прозвучало не менее пяти взрывов, начиная с 03:47 4 ноября. Перед этим Воздушные силы ВСУ сообщили о том, что в сторону города направляются российские беспилотники.

«БпЛА в направлении Харькова с северо-востока», — предупредили в ВС ВСУ в 03:28 ночи 4 ноября.

Местные мониторинговые каналы сообщали о движении российских ударных беспилотников в районе Роганского жилмассива, поселка Жуковского, Шишковки и центра города.

В Харькове один за другим прозвучала серия взрывов. Официальной информации о последствиях «прилетов» по состоянию на 04:00 не было.

Атака, по сообщениям мониторов, продолжается. В городе длится воздушная тревога.

Читайте также: 10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября

Автор: Оксана Горун
