10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября

МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 ноября.

Две из этих бомб накануне вечером прилетели по Харькову. Под ударом находился Индустриальный район города. По словам мэра, Игоря Терехова, попадания пришлись по открытой местности. Взрывы повредили линии уличного освещения. Генштаб ВСУ информировал об авиаударах по двум населенным пунктам области – Циркунам и Боровой. В Циркунах в воскресенье разрушений подвергся недостроенному частному дому. Пострадала 66-летняя местная жительница.

По данным ХОВА, уже работают 99 котельных, обслуживающих около 160 заведений соцсферы: больниц, школ и т.д. Также с отоплением в Харькове и области уже 258 многоэтажек.

Пресс-служба горсовета подробно расписала алгоритм действий. В первую очередь необходимо зарегистрироваться в электронной очереди. На прием в определенное время взять с собой документы согласно перечню, приведенному в приложении к правительственному постановлению номер 560. Администратор ЦПАУ отсканирует документы и передаст на проверку комиссии ТЦК. Результат рассмотрения военнообязанный получит на электронную почту или в «Резерв+».

Утром 3 ноября насмерть сбили пенсионера 71 года, который около 7 часов переходил Салтовское шоссе. Пострадавший скончался на месте. За рулем автомобиля «Хонда Аккорд», совершившего ДТП, был 43-летний мужчина.

