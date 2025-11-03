10 КАБов за сутки, отсрочка от службы в ЦПАУ Харькова – итоги 3 ноября
МГ «Объектив» напоминает главные новости 3 ноября.
10 КАБов за сутки ударили по Харьковщине
Две из этих бомб накануне вечером прилетели по Харькову. Под ударом находился Индустриальный район города. По словам мэра, Игоря Терехова, попадания пришлись по открытой местности. Взрывы повредили линии уличного освещения. Генштаб ВСУ информировал об авиаударах по двум населенным пунктам области – Циркунам и Боровой. В Циркунах в воскресенье разрушений подвергся недостроенному частному дому. Пострадала 66-летняя местная жительница.
Отопительный сезон стартовал в 24 из 56 громад Харьковщины
По данным ХОВА, уже работают 99 котельных, обслуживающих около 160 заведений соцсферы: больниц, школ и т.д. Также с отоплением в Харькове и области уже 258 многоэтажек.
В ЦПАУ Харькова можно получить отсрочку от призыва
Пресс-служба горсовета подробно расписала алгоритм действий. В первую очередь необходимо зарегистрироваться в электронной очереди. На прием в определенное время взять с собой документы согласно перечню, приведенному в приложении к правительственному постановлению номер 560. Администратор ЦПАУ отсканирует документы и передаст на проверку комиссии ТЦК. Результат рассмотрения военнообязанный получит на электронную почту или в «Резерв+».
Смертельное ДТП произошло в Харькове: погиб пенсионер
Утром 3 ноября насмерть сбили пенсионера 71 года, который около 7 часов переходил Салтовское шоссе. Пострадавший скончался на месте. За рулем автомобиля «Хонда Аккорд», совершившего ДТП, был 43-летний мужчина.
Как уклонист сбежал от копов на рынке «Барабашово» в Харькове: подробности 📹
Когда будут выключать свет завтра, 4 ноября, в Харькове и области: график
Под суд пойдут двое подростков, до смерти забивших мужчину в Харькове
Газ отключат в одном из районов Харькова в среду: адреса
