10 КАБ за добу, відстрочка від служби у ЦНАПах Харкова – підсумки 3 листопада

МГ “Об’єктив” нагадує головні новини 3 листопада.

Дві з цих бомб напередодні ввечері прилетіли по Харкову. Під ударом був Індустріальний район міста. За словами мера, Ігоря Терехова, влучання прийшлися по відкритій місцевості. Вибухи пошкодили лінії вуличного освітлення. Генштаб ЗСУ також інформував про авіаудари по двох населених пунктах області – Циркунах і Боровій. У Циркунах у неділю руйнацій зазнав недобудований приватний будинок. Постраждала 66-річна місцева жителька.

За даними ХОВА, вже працюють 99 котелень, які обслуговують близько 160 закладів соцсфери: лікарень, шкіл тощо. Також з опаленням у Харкові та області вже 258 багатоповерхівок.

Пресслужба міськради докладно розписала алгоритм дій. У першу чергу потрібно зареєструватися в електронній черзі. На прийом у визначений час взяти з собою документи згідно з переліком, який наведений у додатку до урядової постанови номер 560. Адміністратор ЦНАПу відсканує документи та передасть на перевірку комісії ТЦК. Результат розгляду військовозобов’язаний отримає на електронну пошту або в «Резерв+».

Вранці 3 листопада на смерть збили пенсіонера 71 року, який близького 7 години переходив Салтівське шосе. Постраждалий помер на місці. За кермом автівки «Хонда Акорд», яка вчинила ДТП, був 43-річний чоловік.

