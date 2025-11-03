На два населені пункти Харківщини ворог скинув авіабомби – Генштаб
Вранці 3 листопада Генштаб ЗСУ поінформував про бої, які були на Харківщині протягом минулої доби.
На Південно-Слобожанському напрямку українські захисники відбили 12 атак росіян біля Вовчанська, Вовчанських Хуторів та Тихого. А на Куп’янському – ворог намагався прорватися 13 разів у районі Степової Новоселівки, Борівської Андріївки, Петропавлівки, Курилівки та Піщаного.
Крім того, протягом доби ЗС РФ скинули авіабомби на Борову та Циркуни.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 162 боєзіткнень. Вчора противник завдав двох ракетних та 66 авіаційних ударів, застосував чотири ракети й скинув 134 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4913 обстрілів, зокрема 45 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5481 дрон-камікадзе“, – передають у ГШ.
Також у Генштабі оновили інформацію про втрати росіян:
