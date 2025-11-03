На два населенных пункта Харьковщины враг сбросил авиабомбы – Генштаб

Утром 3 ноября Генштаб ВСУ проинформировал о боях, которые были на Харьковщине в течение минувших суток.

На Южно-Слобожанском направлении украинские защитники отбили 12 атак россиян около Волчанска, Волчанских Хуторов и Тихого. А на Купянском – враг пытался прорваться 13 раз в районе Степной Новоселовки, Боровской Андреевки, Петропавловки, Куриловки и Песчаного.

Кроме того, в течение суток ВС РФ сбросили авиабомбы на Боровую и Циркуны.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 162 боестолкновений. Вчера противник нанес два ракетных и 66 авиационных ударов, применил четыре ракеты и сбросил 134 управляемых авиабомб. Кроме этого, произвел 4913 обстрелов, в том числе 45 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 5481 дрон-камикадзе», – передают в ГШ.

Также в Генштабе обновили информацию о потерях россиян: