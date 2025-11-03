Live
Синєгубов: без світла на Харківщині близько чотирьох тисяч абонентів

Події 09:02   03.11.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов: без світла на Харківщині близько чотирьох тисяч абонентів Фото: АТ “Харківобленерго”

Вранці 3 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без електропостачання мешканці Близнюківської та Лозівської громад. 

Так тимчасово без світла близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та ще три тисячі – у Лозівській. Наразі тривають відновлювальні роботи.

У с. Підлиман Борівської громади постраждали 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років; у с. Циркуни постраждала 66-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарили:

  • десять КАБ;
  • 11 БпЛА типу “Герань-2”;
  • три fpv-дрони.

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена дорога та електромережі, а в Богодухівському та Куп’янському районах – приватні будинки.

“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Підлиман), спортивний заклад (сел. Борова), багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди, електромережі (с. Гаврилівка); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова)“, – повідомив Синєгубов.

Читайте також: Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
