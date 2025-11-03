Синєгубов: без світла на Харківщині близько чотирьох тисяч абонентів
Вранці 3 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що без електропостачання мешканці Близнюківської та Лозівської громад.
Так тимчасово без світла близько 800 абонентів у Близнюківській громаді та ще три тисячі – у Лозівській. Наразі тривають відновлювальні роботи.
“У с. Підлиман Борівської громади постраждали 66-річна жінка і чоловіки 70, 51 та 45 років; у с. Циркуни постраждала 66-річна жінка“, – уточнив Синєгубов.
Протягом доби по регіону вдарили:
- десять КАБ;
- 11 БпЛА типу “Герань-2”;
- три fpv-дрони.
Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджена дорога та електромережі, а в Богодухівському та Куп’янському районах – приватні будинки.
“В Ізюмському районі пошкоджено автомобіль (с. Підлиман), спортивний заклад (сел. Борова), багатоквартирний будинок, дві господарчі споруди, електромережі (с. Гаврилівка); у Харківському районі пошкоджено приватний будинок (с. Циркуни); у Лозівському районі пошкоджено залізничну інфраструктуру (м. Лозова)“, – повідомив Синєгубов.
