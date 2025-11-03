Синегубов: без света на Харьковщине около четырех тысяч абонентов
Утром 3 ноября начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без электроснабжения жители Близнюковской и Лозовской громад.
Так временно без света около 800 абонентов в Близнюковской громаде и еще три тысячи – в Лозовской. На данный момент продолжаются восстановительные работы.
«В с. Подлиман Боровской громады пострадали 66-летняя женщина и мужчины 70, 51 и 45 лет; в с. Циркуны пострадала 66-летняя женщина», – уточнил Синегубов.
В течение суток по региону ударили:
- десять КАБ;
- 11 БпЛА типа «Герань-2»;
- три fpv-дрона.
В результате обстрелов в Харькове повреждена дорога и электросети, а в Богодуховском и Купянском районах – частные дома.
«В Изюмском районе поврежден автомобиль (с. Подлиман), спортивное заведение (сел. Боровая), многоквартирный дом, два хозяйственных сооружения, электросети (с. Гавриловка); в Харьковском районе поврежден частный дом (с. Циркуны); в Лозовском районе повреждена железнодорожная инфраструктура (г. Лозовая)», – сообщил начальник ХОВА.
