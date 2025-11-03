Live
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС

Происшествия 07:59   03.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у спасателей было 27 выездов. В частности, на ликвидацию пожаров сотрудники выезжали пять раз. 

Так в Индустриальном районе Харькова начался пожар в результате удара КАБ. Авиабомба упала на открытой территории, однако из-за «прилета» загорелось дерево. Огонь охватил два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, уточнили спасатели.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъят и обезврежен один взрывоопасный предмет», – добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне, 2 ноября, около 22:00 россияне атаковали Харьков. Враг выпустил КАБ по Индустриальному району. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском. По данным мэра Игоря Терехова, в Индустриальном районе попадание пришлось по открытой территории. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW

Автор: Николь Костенко-Лагутина
