Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС

По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у спасателей было 27 выездов. В частности, на ликвидацию пожаров сотрудники выезжали пять раз.

Так в Индустриальном районе Харькова начался пожар в результате удара КАБ. Авиабомба упала на открытой территории, однако из-за «прилета» загорелось дерево. Огонь охватил два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, уточнили спасатели.

«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъят и обезврежен один взрывоопасный предмет», – добавили в ГСЧС.

Напомним, накануне, 2 ноября, около 22:00 россияне атаковали Харьков. Враг выпустил КАБ по Индустриальному району. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском. По данным мэра Игоря Терехова, в Индустриальном районе попадание пришлось по открытой территории. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.