Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС
По информации ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области, в течение суток у спасателей было 27 выездов. В частности, на ликвидацию пожаров сотрудники выезжали пять раз.
Так в Индустриальном районе Харькова начался пожар в результате удара КАБ. Авиабомба упала на открытой территории, однако из-за «прилета» загорелось дерево. Огонь охватил два квадратных метра. Обошлось без пострадавших, уточнили спасатели.
«Пиротехническими подразделениями ГСЧС изъят и обезврежен один взрывоопасный предмет», – добавили в ГСЧС.
Напомним, накануне, 2 ноября, около 22:00 россияне атаковали Харьков. Враг выпустил КАБ по Индустриальному району. Еще один «прилет» зафиксировали в Киевском. По данным мэра Игоря Терехова, в Индустриальном районе попадание пришлось по открытой территории. Информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
Читайте также: Враг продвинулся в Купянске, а ВСУ, вероятно, на Боровском направлении – ISW
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Из-за удара КАБа в Харькове бушевал пожар – что горело, рассказали в ГСЧС», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 ноября 2025 в 07:59;