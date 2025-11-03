Через удар КАБу в Харкові вирувала пожежа – що горіло, розповіли у ДСНС

За інформацією ГУ ДСНС України в Харківській області, протягом доби у рятувальників було 27 виїздів. На ліквідацію пожеж співробітники виїжджали п’ять разів.

Так, в Індустріальному районі Харкова почалася пожежа внаслідок удару КАБу. Авіабомба впала на відкритій території, проте через “приліт” загорілося дерево. Вогонь охопив два квадратні метри. Обійшлося без постраждалих, уточнили рятувальники.

“Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучений та знешкоджений один вибухонебезпечний предмет”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, напередодні, 2 листопада, близько 22:00 росіяни атакували Харків. Ворог випустив КАБ по Індустріальному району. Ще один “приліт” зафіксували в Київському. За даними мера Ігоря Терехова, в Індустріальному районі росіяни влучили по відкритій території. Інформації про постраждалих та руйнування не було.