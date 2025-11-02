Live
Вибухи в Харкові: КАБи вдарили по Індустріальному та Київському районах

Події 22:43   02.11.2025
Вікторія Яковенко
Олена Нагорна
Близько 22:10 у Харкові чули серію вибухів.

Оновлено о 22:43. В Індустріальному районі, попередньо, влучання по відкритій території без наслідків та постраждалих.

Оновлено о 22:39. Ще один “приліт”, за попередньою інформацією, зафіксували в Київському районі.

“Інформація про постраждалих не надходила. На перевірку виїхали підрозділи ДСНС”, – повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Оновлено о 22:22. Інформація про постраждалих внаслідок удару КАБом по Індустріальному району не надходила, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

22:16. Мер Ігор Терехов повідомив, що по Харкову вдарив КАБ. Попередньо, «приліт» в Індустріальному районі.

Про пуски КАБ у напрямку Харкова Повітряні сили ЗСУ попереджали о 22:07.

Бути в укриттях закликав начальник Дергачівської міської військової адміністрації Вячеслав Задоренко.

Як повідомляла МГ “Об’єктив”, напередодні Терехов інформував, що у жовтні росіяни завдали 80 ударів по місту, понад половину – за допомогою різних типів БпЛА. Також застосовував керовані авіабомби та випробовував нову тактику атак FPV-дронами. Внаслідок ударів постраждали 109 осіб, серед них – троє дітей. Загинула одна людина – комунальник, який 22 жовтня у момент атаки на дитсадок прибирав вулицю.

Читайте також: Лозова без світла: на світанку РФ атакувала критичну інфраструктуру

Автор: Вікторія Яковенко, Олена Нагорна
