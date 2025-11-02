Live
Лозова без світла: на світанку РФ атакувала критичну інфраструктуру

Суспільство 10:36   02.11.2025
Олена Нагорна
Лозова без світла: на світанку РФ атакувала критичну інфраструктуру Фото: Харківобленерго/телеграм

Ситуація зі світлом у місті Лозова на Харківщині погіршилася, повідомив вранці 2 листопада мер Сергій Зеленський.

“Чергова атака ворога по критичній інфраструктурі, що відбулась на світанку, поглибила проблему електропостачання Лозівської громади. Енергетики роблять все можливе, щоб тимчасово подати світло ввечері. Прошу зберігати спокій, підтримувати одне одного та ставитися з розумінням”, – написав Зеленський.

Як повідомив вранці 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов, 13 населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів минулої доби. У Лозівському районі, селищі Близнюки та селі Нововолодимирське, були пошкоджені електромережі.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня у Лозовій через російські удари почалися проблеми з електроенергією та водопостачанням. Синєгубов повідомив, що без світла – 25 тисяч абонентів. Вранці 30 та 31 жовтня начальник ХОВА інформував, що без електроенергії залишалося близько трьох тисяч абонентів у Лозовій. У місті застосовували віялові графіки відключень (по п’ять годин).

Читайте також: Як відключатимуть світло на Харківщині 2 листопада: графік обленерго

Автор: Олена Нагорна
Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ситуація зі світлом у місті Лозова на Харківщині погіршилася, повідомив вранці 2 листопада мер Сергій Зеленський.".