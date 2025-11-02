Лозова без світла: на світанку РФ атакувала критичну інфраструктуру

Ситуація зі світлом у місті Лозова на Харківщині погіршилася, повідомив вранці 2 листопада мер Сергій Зеленський.

“Чергова атака ворога по критичній інфраструктурі, що відбулась на світанку, поглибила проблему електропостачання Лозівської громади. Енергетики роблять все можливе, щоб тимчасово подати світло ввечері. Прошу зберігати спокій, підтримувати одне одного та ставитися з розумінням”, – написав Зеленський.

Як повідомив вранці 2 листопада начальник ХОВА Олег Синєгубов, 13 населених пунктів Харківської області зазнали обстрілів минулої доби. У Лозівському районі, селищі Близнюки та селі Нововолодимирське, були пошкоджені електромережі.

Нагадаємо, вранці 25 жовтня у Лозовій через російські удари почалися проблеми з електроенергією та водопостачанням. Синєгубов повідомив, що без світла – 25 тисяч абонентів. Вранці 30 та 31 жовтня начальник ХОВА інформував, що без електроенергії залишалося близько трьох тисяч абонентів у Лозовій. У місті застосовували віялові графіки відключень (по п’ять годин).