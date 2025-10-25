Live
Через російські обстріли Лозова залишилася без світла і води

Події 11:33   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Через російські обстріли Лозова залишилася без світла і води Фото: Сергій Зеленський/телеграм

Про те, що у місті почалися проблеми з електропостачанням та водою через російські удари, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський. 

Доповнено об 11:33. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що без світла у Лозовій – 25 тисяч абонентів. Фахівці вже намагаються відновити електропостачання.

“Також уночі армія рф обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають”, – зазначив Синєгубов.

“Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Наразі знеструмлена більша частина Лозової”, – розповів Зеленський.

При цьому подачу води намагаються відновити за допомогою альтернативних джерел живлення.

Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що росіяни вдарили по дитячому садку в Києві. Близько 04:00 мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Вже за десять хвилин у Дніпровському та Деснянському районах почалися пожежі, на місця «прильотів» виїхали медики. Зайнялося нежитлове приміщення, у будинках вилетіли вікна. Згодом Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни атакували дитячий садок у Дніпровському районі. За інформацією ДСНС України, станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих, трьох з них – госпіталізували.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
