Через російські обстріли Лозова залишилася без світла і води
Про те, що у місті почалися проблеми з електропостачанням та водою через російські удари, повідомив мер Лозової Сергій Зеленський.
Доповнено об 11:33. Начальник ХОВА Олег Синегубов повідомив, що без світла у Лозовій – 25 тисяч абонентів. Фахівці вже намагаються відновити електропостачання.
“Також уночі армія рф обстріляла енергетичний об’єкт у Чугуївському районі. В обох випадках, попередньо, обійшлося без постраждалих. Відновлювальні роботи тривають”, – зазначив Синєгубов.
“Ворог продовжує атакувати критичну інфраструктуру. Наразі знеструмлена більша частина Лозової”, – розповів Зеленський.
При цьому подачу води намагаються відновити за допомогою альтернативних джерел живлення.
Нагадаємо, раніше МГ “Об’єктив” повідомляла, що росіяни вдарили по дитячому садку в Києві. Близько 04:00 мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Вже за десять хвилин у Дніпровському та Деснянському районах почалися пожежі, на місця «прильотів» виїхали медики. Зайнялося нежитлове приміщення, у будинках вилетіли вікна. Згодом Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни атакували дитячий садок у Дніпровському районі. За інформацією ДСНС України, станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих, трьох з них – госпіталізували.
Читайте також: «Серйозна загроза»: Коваленко про бомби, які можуть летіти на Харківщину
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Через російські обстріли Лозова залишилася без світла і води», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 11:33;