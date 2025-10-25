Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
Повітряну тривогу в Києві оголосили в ніч проти 25 жовтня о 03:51. Невдовзі почервоніли сусідні області, а о 04:07 – вся Україна. За даними Повітряних сил ЗСУ, росіяни запустили балістику.
Близько 04:00 мер Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи. Вже за десять хвилин у Дніпровському та Деснянському районах почалися пожежі, на місця “прильотів” виїхали медики. Зайнялося нежитлове приміщення, у будинках вилетіли вікна.
Пізніше Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що росіяни атакували дитячий садок у Дніпровському районі.
“Перевіряємо додаткову інформацію та звернення громадян, які могли отримати травми”, – написав Ткаченко.
За інформацією ДСНС України, станом на ранок відомо про дев’ятьох постраждалих, трьох з них – госпіталізували.
Нагадаємо, дитячий садочок постраждав внаслідок повітряної атаки російських військових у Харкові 22 жовтня. Три вибухи пролунали в місті близько 11:00. Мер Ігор Терехов повідомив: відбувається атака «шахедів». Й невдовзі уточнив: прилетіло по будівлі в Холодногірському районі, в якій працює приватний дитячий садочок. За даними обласної прокуратури, було три безпілотники типу «Герань-2». Й, як повідомив Терехов, усі вони поцілили в одну будівлю, внаслідок чого другий поверх повністю склався й розпочалася пожежа. Виховательки встигли вчасно спустити малечу до найпростішого укриття. Всіх 48 дітей евакуювали. Увечері стало відомо, що одна дитина з садка постраждала, п’ятирічна дівчинка. Поряд із будівлею під час атаки працювали комунальники, зокрема прибирав вулицю 42-річний озеленювач КП «Шляхрембуд» – він загинув. Ще девʼятеро людей — троє чоловіків і шість жінок — постраждали. За даними начальника ХОВА Олега Синєгубова, чотирьох постраждалих ушпиталили. Пошкоджень зазнали щонайменше 11 будівель. На яких підставах працював постраждалий дитсадок – з’ясує слідство, прокоментував Терехов. Станом на 24 жовтня, за даними мера, шестеро людей перебувають у лікарні, у них поранення різного ступеня тяжкості.
