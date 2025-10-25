Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов

Події 08:44   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов

Вранці 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та три населені пункти області. Поранені 13 людей. 

“У м. Харків постраждали чоловіки 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 років і жінки 40, 69, 67, 73 років; у м. Лозова постраждала 43-річна жінка”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  •  шість КАБ;
  • 14 БпЛА типу “Герань-2”;
  • БпЛА типу “Ланцет”;
  • два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені п’ять цивільних підприємств, п’ять авто, а у Лозовій під обстрілами опинилася залізнична інфраструктура.

 Читайте також: ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
Росіяни вдарили по дитсадку в Києві – відомо про дев’ятьох постраждалих
25.10.2025, 09:35
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
24.10.2025, 19:44
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
25.10.2025, 06:00
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі, 13 поранених
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі, 13 поранених
25.10.2025, 08:50
ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку
ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку
25.10.2025, 07:32
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
25.10.2025, 07:58

Новини за темою:

25.10.2025
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
23.10.2025
Дев’ятеро людей постраждали через обстріли регіону, є загиблий
22.10.2025
Росіяни вдарили по залізничній інфраструктурі в Лозовій – Синєгубов
20.10.2025
Без світла залишилась частина одного з районів Харкова: що сталося
20.10.2025
Терехов: “Будь ласка, бережіть себе!” – статистика обстрілів Харкова


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 08:44;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Вранці 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та три населені пункти області. Поранені 13 людей. ".