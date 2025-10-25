За добу на Харківщині 13 поранених, пошкоджені п’ять підприємств – Синєгубов

Вранці 25 жовтня начальник ХОВА Олег Синєгубов поінформував, що протягом минулої доби росіяни обстріляли Харків та три населені пункти області. Поранені 13 людей.

“У м. Харків постраждали чоловіки 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 років і жінки 40, 69, 67, 73 років; у м. Лозова постраждала 43-річна жінка”, – написав Синєгубов.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

шість КАБ;

14 БпЛА типу “Герань-2”;

БпЛА типу “Ланцет”;

два БпЛА (тип встановлюється).

Внаслідок обстрілів у Харкові пошкоджені п’ять цивільних підприємств, п’ять авто, а у Лозовій під обстрілами опинилася залізнична інфраструктура.