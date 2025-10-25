Live
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов

Происшествия 08:44   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов Фото: пресс-служба ХОВА

Утром 25 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и три населенных пункта области. Ранены 13 людей. 

«В Харькове пострадали мужчины 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 лет и женщины 40, 69, 67, 73 лет; в г. Лозовая пострадала 43-летняя женщина», – написал Синегубов.

В течение суток по региону ударило такое вооружение:

  •  шесть КАБ;
  • 14 БпЛА типа «Герань-2»;
  • БпЛА типа «Ланцет»;
  • два БпЛА (тип устанавливается).

В результате обстрелов в Харькове повреждено пять гражданских предприятий, пять авто, а в Лозовой под обстрелами оказалась железнодорожная инфраструктура.

 Читайте также: ISW: украинские воины освободили Мировое на Купянском направлении

Автор: Николь Костенко-Лагутина
