За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
Фото: пресс-служба ХОВА
Утром 25 октября начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что в течение минувших суток россияне обстреляли Харьков и три населенных пункта области. Ранены 13 людей.
«В Харькове пострадали мужчины 23, 34, 36, 54, 59, 61, 65, 66 лет и женщины 40, 69, 67, 73 лет; в г. Лозовая пострадала 43-летняя женщина», – написал Синегубов.
В течение суток по региону ударило такое вооружение:
- шесть КАБ;
- 14 БпЛА типа «Герань-2»;
- БпЛА типа «Ланцет»;
- два БпЛА (тип устанавливается).
В результате обстрелов в Харькове повреждено пять гражданских предприятий, пять авто, а в Лозовой под обстрелами оказалась железнодорожная инфраструктура.
Читайте также: ISW: украинские воины освободили Мировое на Купянском направлении
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 08:44;