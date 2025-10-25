Live
ISW: украинские воины освободили Мировое на Купянском направлении

Украина 07:32   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Согласно данным Института изучения войны (ISW), недавно россияне продвинулись в центральной части Бологовки – населенный пункт расположен на востоке от ВеликогоБурлука. 

«Неподтвержденные заявления: Министерство обороны России и российские блогеры утверждали, что российские войска, включая подразделения Штурмового отряда 11-го танкового полка, захватили Болоховку. Российские блогеры утверждали, что российские войска также продвинулись к Хатнему (к северо-востоку от Великого Бурлука)», – передают в ISW.

Кроме того, согласно геолокационным кадрам, украинские военные смогли освободить Мировое и продвинулись в районе Голубовки.

«Российские блогеры утверждали, что украинские войска провели механизированную контратаку с позиций юго-западнее Купянска. Один российский блогер признал, что украинские войска продвинулись в этом районе», – отметили аналитики.

Тем временем россияне продолжили атаковать в Купянске, вблизи Петропавловки, Степной Новоселовки и Песчаного. Также россияне утверждали, что ВС РФ смогли продвинуться на Боровском направлении, на западе от Нововодяного. Однако эта информация оказалась ложной.

Читайте также: Два человека ранены в Харькове из-за атаки БпЛА (обновлено)

Автор: Николь Костенко-Лагутина
