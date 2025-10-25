ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися в центральній частині Бологівки – населений пункт розташований на сході від Великого Бурлука.

“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії та російські блогери стверджували, що російські війська, включаючи підрозділи Штурмового загону 11-го танкового полку, захопили Болохівку. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами, українські військові змогли звільнити Мирове і просунулися в районі Голубівки, всі населені пункти розташовані на Купʼянському напрямку.

“Російські блогери стверджували, що українські війська провели механізовану контратаку з позицій на південний захід від Куп’янська. Один російський блогер визнав, що українські війська просунулися в цьому районі”, – зазначили аналітики.

Тим часом росіяни продовжили атакувати в Куп’янську, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Також росіяни стверджували, що ЗС РФ змогли просунутися на Борівському напрямку, на захід від Нововодяного. Однак ця інформація виявилася фейковою.