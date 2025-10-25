ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку
За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися в центральній частині Бологівки – населений пункт розташований на сході від Великого Бурлука.
“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії та російські блогери стверджували, що російські війська, включаючи підрозділи Штурмового загону 11-го танкового полку, захопили Болохівку. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.
Крім того, згідно з геолокаційними кадрами, українські військові змогли звільнити Мирове і просунулися в районі Голубівки, всі населені пункти розташовані на Купʼянському напрямку.
“Російські блогери стверджували, що українські війська провели механізовану контратаку з позицій на південний захід від Куп’янська. Один російський блогер визнав, що українські війська просунулися в цьому районі”, – зазначили аналітики.
Тим часом росіяни продовжили атакувати в Куп’янську, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Також росіяни стверджували, що ЗС РФ змогли просунутися на Борівському напрямку, на захід від Нововодяного. Однак ця інформація виявилася фейковою.
Читайте також: Двоє людей поранені у Харкові через атаку БпЛА (оновлено)
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, бои, фронт, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 07:32;