Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харків  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку

Україна 07:32   25.10.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку

За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися в центральній частині Бологівки – населений пункт розташований на сході від Великого Бурлука. 

“Непідтверджені заяви: Міністерство оборони Росії та російські блогери стверджували, що російські війська, включаючи підрозділи Штурмового загону 11-го танкового полку, захопили Болохівку. Російські блогери стверджували, що російські війська також просунулися до Хатнього (на північний схід від Великого Бурлука)”, – зазначили в ISW.

Крім того, згідно з геолокаційними кадрами, українські військові змогли звільнити Мирове і просунулися в районі Голубівки, всі населені пункти розташовані на Купʼянському напрямку.

“Російські блогери стверджували, що українські війська провели механізовану контратаку з позицій на південний захід від Куп’янська. Один російський блогер визнав, що українські війська просунулися в цьому районі”, – зазначили аналітики.

Тим часом росіяни продовжили атакувати в Куп’янську, поблизу Петропавлівки, Степової Новоселівки та Піщаного. Також росіяни стверджували, що ЗС РФ змогли просунутися на Борівському напрямку, на захід від Нововодяного. Однак ця інформація виявилася фейковою.

Читайте також: Двоє людей поранені у Харкові через атаку БпЛА (оновлено)

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
У Генштабі ЗСУ повідомили, де атакував ворог на Харківщині
25.10.2025, 08:18
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
Дві пожежі вирували на Харківщині через удари РФ – подробиці від ДСНС
25.10.2025, 07:58
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
Графіки погодинного вимкнення світла діятимуть 25 жовтня у Харкові й області
24.10.2025, 19:44
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
Сьогодні 25 жовтня 2025: яке свято та день в історії
25.10.2025, 06:00
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
Шість КАБів по місту, харків’янин підірвав себе і людей – підсумки 24 жовтня
24.10.2025, 22:56
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі
Новини Харкова – головне 25 жовтня: успіхи ЗСУ, пожежі
25.10.2025, 08:37

Новини за темою:

24.10.2025
ISW: росіяни знову просунулися в Куп’янську, а на півночі у ворога є проблеми
23.10.2025
ЗСУ, ймовірно, контратакували у Куп’янську та в районі Мирового – ISW
22.10.2025
ISW: ворог заявив про “перемоги” на двох напрямках Харківщини – чи це так
21.10.2025
ЗСУ могли повернути території на трьох напрямках Харківщини – ISW
20.10.2025
ISW: у РФ пишуть про успіхи на Куп’янському й Великобурлуцькому напрямках


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «ISW: українські воїни звільнили Мирове на Куп’янському напрямку», то перегляньте більше у розділі Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 25 Жовтня 2025 в 07:32;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За даними Інституту вивчення війни (ISW), нещодавно росіяни просунулися в центральній частині Бологівки – населений пункт розташований на сході від Великого Бурлука. ".