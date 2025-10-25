Live
  • Сб 25.10.2025
  • Харьков  +11°С
  • USD 41.9
  • EUR 48.55

Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды

Происшествия 11:33   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды Фото: Сергей Зеленский/Telegram

О том, что в городе начались проблемы с электроснабжением и водой в результате российских ударов, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. 

Дополнено в 11:33. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света в Лозовой – 25 тысяч абонентов. Специалисты уже пытаются восстановить электроснабжение.

«Также ночью армия России обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях предварительно обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются», – уточнил Синегубов.

«Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру. В настоящее время обесточена большая часть Лозовой», – рассказал Зеленский.

При этом подачу воды пытаются восстановить при помощи альтернативным источников питания.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что россияне ударили по детскому саду в Киеве. Около 04:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Уже через десять минут в Днепровском и Деснянском районах начались пожары, на места «прилетов» выехали медики. Загорелось нежилое помещение, в домах вылетели окна. Позже Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что россияне атаковали детский сад в Днепровском районе. По информации ГСЧС Украины, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших, троих из них – госпитализировали.

Читайте также: «Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное 25 октября: успехи ВСУ, пожары, 13 раненых
Новости Харькова – главное 25 октября: успехи ВСУ, пожары, 13 раненых
25.10.2025, 08:50
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
Графики почасового отключения света будут действовать 25 октябряна Харьковщине
24.10.2025, 19:44
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области
Днем будет дождь. Прогноз погоды на 25 октября в Харькове и области
24.10.2025, 20:00
Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 25 октября 2025: какой праздник и день в истории
25.10.2025, 06:00
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
За сутки на Харьковщине 13 раненых, повреждены пять предприятий – Синегубов
25.10.2025, 08:44
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды
Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды
25.10.2025, 11:33

Новости по теме:

24.10.2025
За сутки на Харьковщине ВСУ отбили 15 атак РФ – данные Генштаба на 08:00
22.10.2025
Взрывы в Харькове: БпЛА атаковали детсад, есть раненые, двое тяжелых (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 11:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О том, что в городе начались проблемы с электроснабжением и водой в результате российских ударов, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский. ".