Из-за российских обстрелов Лозовая осталась без света и воды

О том, что в городе начались проблемы с электроснабжением и водой в результате российских ударов, сообщил мэр Лозовой Сергей Зеленский.

Дополнено в 11:33. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что без света в Лозовой – 25 тысяч абонентов. Специалисты уже пытаются восстановить электроснабжение.

«Также ночью армия России обстреляла энергетический объект в Чугуевском районе. В обоих случаях предварительно обошлось без пострадавших. Восстановительные работы продолжаются», – уточнил Синегубов.

«Враг продолжает атаковать критическую инфраструктуру. В настоящее время обесточена большая часть Лозовой», – рассказал Зеленский.

При этом подачу воды пытаются восстановить при помощи альтернативным источников питания.

Напомним, ранее МГ «Объектив» сообщала, что россияне ударили по детскому саду в Киеве. Около 04:00 мэр Виталий Кличко сообщил, что в Киеве раздаются взрывы. Уже через десять минут в Днепровском и Деснянском районах начались пожары, на места «прилетов» выехали медики. Загорелось нежилое помещение, в домах вылетели окна. Позже Начальник КГВА Тимур Ткаченко сообщил, что россияне атаковали детский сад в Днепровском районе. По информации ГСЧС Украины, по состоянию на утро известно о девяти пострадавших, троих из них – госпитализировали.