«Серьезная угроза»: Коваленко о бомбах, которые могут лететь на Харьковщину

О новых авиабомбах, которые россияне могут запускать по прифронтовым областям Украины рассказал в интервью Times of Ukraine военно-политический обозреватель группы “Информационное сопротивление” Александр Коваленко.

Речь идет об авиабомбах, которые враг сумел модернизировать. Ранее они могли пролетать до 120 километров. Теперь же максимальная дальность полета увеличилась до 150 километров – расстояние зависит от высоты, на котором будет лететь авиабомба. По мощности Коваленко сравнивает это вооружение с ФАБ-500 и отмечает: оно способно разрушать целые подъезды.

«Это 500 кг. И для пятиэтажного дома это серьезная проблема, для подъезда. Особенно если это какое-то здание не панельного типа, старое, из кирпичей. То есть серьезная угроза. В свою очередь Херсонщина, Днепропетровщина, Запорожская область, Харьковщина, Сумы, Полтавщина, Черниговщина – они могут наносить удары как с воздушного пространства временно оккупированных территорий, имея буфер безопасности, так и с воздушного пространства Российской Федерации. Поэтому риски именно для этих областей, они самые большие», – констатировал эксперт.

Видео: Times of Ukraine

Он отметил: на данный момент россияне пытаются создать дисбаланс в энергосистеме. Поэтому такие объекты инфраструктуры на востоке Украины – главные цели РФ.

«Он (восток Украины – ред.) страдает от нехватки электроэнергии. В свою очередь, запад Украины и центральная Украины, ну скажем так, у них перераспределение должно происходить оставшейся электроэнергии. И вот такой дисбаланс, там кризис, здесь убыток может привести к каскадным отключениям», – объяснил аналитик.

При этом, прогнозирует Коваленко, не стоит ожидать атак на другие инфраструктурные объекты. К примеру, удары по инфраструктуре водоснабжения стоит ожить уже летом.