Повреждены 7 многоэтажек, дом культуры: РФ обстреляла Золочевскую громаду

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, накануне в 23:40 по громаде «прилетели» два КАБа РФ.

Один из ударов пришелся по селу Одноробовка, передает «Зоря».

«Повреждены семь двухэтажных многоквартирных домов, помещения старостинского округа, амбулатории, дома культуры, частного предприятия, энерго- и газовые сети», – написали в «Зоре».

Вторая авиабомба упала близ села Уды, там обошлось без разрушений и пострадавших.