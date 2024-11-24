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Повреждены 7 многоэтажек, дом культуры: РФ обстреляла Золочевскую громаду

Происшествия 09:02   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
Повреждены 7 многоэтажек, дом культуры: РФ обстреляла Золочевскую громаду Фото: «Зоря»

По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, накануне в 23:40 по громаде «прилетели» два КАБа РФ.

Один из ударов пришелся по селу Одноробовка, передает «Зоря».

Фото: «Зоря»
Фото: «Зоря»

«Повреждены семь двухэтажных многоквартирных домов, помещения старостинского округа, амбулатории, дома культуры, частного предприятия, энерго- и газовые сети», – написали в «Зоре».

Вторая авиабомба упала близ села Уды, там обошлось без разрушений и пострадавших.

Фото: «Зоря»

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 09:02;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По информации начальника Золочевской поселковой военной администрации Виктора Коваленко, накануне в 23:40 по громаде «прилетели» два КАБа РФ.".