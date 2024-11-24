Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду
Фото: “Зоря”
За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, напередодні о 23:40 по громаді “прилетіли” два КАБи РФ.
Один із ударів припав по селу Одноробівка, передає “Зоря”.
“Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних будинків, приміщення старостинського округу, амбулаторії, будинку культури, приватного підприємства, енерго- та газові мережі”, – написали у “Зорі”.
Друга авіабомба впала поблизу села Уди, там обійшлося без руйнувань та постраждалих.
Читайте також: Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Україна, Харків; Теги: авиабомбы, КАБ, обстріл, харківщина;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 09:02;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, напередодні о 23:40 по громаді “прилетіли” два КАБи РФ.".