Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, напередодні о 23:40 по громаді “прилетіли” два КАБи РФ.

Один із ударів припав по селу Одноробівка, передає “Зоря”.

“Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних будинків, приміщення старостинського округу, амбулаторії, будинку культури, приватного підприємства, енерго- та газові мережі”, – написали у “Зорі”.

Друга авіабомба впала поблизу села Уди, там обійшлося без руйнувань та постраждалих.