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Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду

Події 09:02   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Пошкоджені 7 багатоповерхівок, дім культури: РФ обстріляла Золочівську громаду Фото: “Зоря”

За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, напередодні о 23:40 по громаді “прилетіли” два КАБи РФ.

Один із ударів припав по селу Одноробівка, передає “Зоря”.

Фото: “Зоря”
Фото: “Зоря”

Пошкоджено сім двоповерхових багатоквартирних будинків, приміщення старостинського округу, амбулаторії, будинку культури, приватного підприємства, енерго-  та газові мережі”, – написали у “Зорі”.

Друга авіабомба впала поблизу села Уди, там обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Читайте також: Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 09:02;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "За інформацією начальника Золочівської селищної військової адміністрації Віктора Коваленка, напередодні о 23:40 по громаді “прилетіли” два КАБи РФ.".