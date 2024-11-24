Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

Про пожежі, які виникли протягом доби на Харківщині, розповіли вранці 24 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС уточнили, що загалом у регіоні загасили шість пожеж. Займань, які виникли через обстріли, не зафіксували.

“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 6 людей. Це мешканці селища Куп’янськ-Вузловий та с. Мирне Кіндрашівської громади”, – зазначили рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.