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Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

Події 08:22   24.11.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили шість пожеж – ДСНС

Про пожежі, які виникли протягом доби на Харківщині, розповіли вранці 24 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС уточнили, що загалом у регіоні загасили шість пожеж. Займань, які виникли через обстріли, не зафіксували.

“Триває евакуація з прифронтових та прикордонних населених пунктів області. Протягом доби рятувальники ДСНС на броньованому транспорті вивезли до проміжних евакопунктів 6 людей. Це мешканці селища Куп’янськ-Вузловий та с. Мирне Кіндрашівської громади”, – зазначили рятувальники.

Крім того, піротехніки виявили та знешкодили 67 одиниць вибухонебезпечних предметів.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2024 в 08:22;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про пожежі, які виникли протягом доби на Харківщині, розповіли вранці 24 листопада у пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.".