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В течение суток в Харьковской области спасатели тушили шесть пожаров – ГСЧС

Происшествия 08:22   24.11.2024
Николь Костенко-Лагутина
В течение суток в Харьковской области спасатели тушили шесть пожаров – ГСЧС

О пожарах, которые возникли за сутки на Харьковщине, рассказали утром 24 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС уточнили, что всего в регионе потушили шесть пожаров. Возгораний, возникших из-за обстрелов, не зафиксировали.

«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. В течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 6 человек. Это жители поселка Купянск-Узловой и с. Мирное Кондрашевской громады», – отметили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 24 ноября 2024 в 08:22;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О пожарах, которые возникли за сутки на Харьковщине, рассказали утром 24 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.".