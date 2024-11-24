В течение суток в Харьковской области спасатели тушили шесть пожаров – ГСЧС

О пожарах, которые возникли за сутки на Харьковщине, рассказали утром 24 ноября в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС уточнили, что всего в регионе потушили шесть пожаров. Возгораний, возникших из-за обстрелов, не зафиксировали.

«Продолжается эвакуация из прифронтовых и приграничных населенных пунктов области. В течение суток спасатели ГСЧС на бронированном транспорте вывезли в промежуточные эвакопункты 6 человек. Это жители поселка Купянск-Узловой и с. Мирное Кондрашевской громады», – отметили спасатели.

Кроме того, пиротехники выявили и обезвредили 67 единиц взрывоопасных предметов.