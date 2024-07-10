Более 1700 авиабомб упали на Харьковщину за два месяца: последствия
Фото: ОТГВ «Харьков»
С 10 мая по 10 июля на территорию Харьковской области упало более 1700 авиационных бомб, сообщили статистику в ОТГВ «Харьков».
«В большей степени авиаудары нанесли ущерб не военным объектам, а школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре. В результате бомбардировок погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Многие вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов», — говорится в сообщении.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: авиабомбы, ОТГВ "Харьков", статистика, упали, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 14:50;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "С 10 мая по 10 июля на территорию Харьковской области упало более 1700 авиационных бомб, сообщили статистику в ОТГВ «Харьков».".