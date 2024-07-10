Более 1700 авиабомб упали на Харьковщину за два месяца: последствия

С 10 мая по 10 июля на территорию Харьковской области упало более 1700 авиационных бомб, сообщили статистику в ОТГВ «Харьков».

«В большей степени авиаудары нанесли ущерб не военным объектам, а школам, больницам и другой гражданской инфраструктуре. В результате бомбардировок погибли и получили ранения десятки мирных жителей. Многие вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от обстрелов», — говорится в сообщении.