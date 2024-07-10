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Потери врага в личном составе на севере Харьковщины за 2 месяца — 91%

Общество 12:46   10.07.2024
Виктория Яковенко
Потери врага в личном составе на севере Харьковщины за 2 месяца — 91% Фото: ОТГВ «Харьков»

В ОТГВ «Харьков» подвели итоги потери армии РФ за 60 дней, с начала очередной волны обострения, на Харьковском направлении.

По их данным, к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины противник привлек 10350 человек. По состоянию на начало июля его потери составили: 2939 убитых и 6509 раненых. Еще 45 оккупантов сдались в плен.

«То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%!», — отметили военные.

В частности, в Волчанске большую часть 138-й мотострелковой бригады РФ «сточили» 83-й, 157-й танковые полки. Их 83-я десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери иногда по несколько десятков человек в сутки, добавили в ОТГВ «Харьков».

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Фото: ОТГВ «Харьков»

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 12:46;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» подвели итоги потери армии РФ за 60 дней, с начала очередной волны обострения, на Харьковском направлении.".