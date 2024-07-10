Потери врага в личном составе на севере Харьковщины за 2 месяца — 91%
Фото: ОТГВ «Харьков»
В ОТГВ «Харьков» подвели итоги потери армии РФ за 60 дней, с начала очередной волны обострения, на Харьковском направлении.
По их данным, к наступательным действиям в приграничных районах Харьковщины противник привлек 10350 человек. По состоянию на начало июля его потери составили: 2939 убитых и 6509 раненых. Еще 45 оккупантов сдались в плен.
«То есть ориентировочные потери противника на нашем направлении составляют примерно 91%!», — отметили военные.
В частности, в Волчанске большую часть 138-й мотострелковой бригады РФ «сточили» 83-й, 157-й танковые полки. Их 83-я десантно-штурмовая бригада тоже постоянно несет потери иногда по несколько десятков человек в сутки, добавили в ОТГВ «Харьков».
Читайте также: 18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: ворог, враг, итоги, ОТГВ, потери, север, Харьков, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Потери врага в личном составе на севере Харьковщины за 2 месяца — 91%»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 12:46;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ОТГВ «Харьков» подвели итоги потери армии РФ за 60 дней, с начала очередной волны обострения, на Харьковском направлении.".