Втрати ворога в особовому складі на півночі Харківщини за 2 місяці – 91%

В ОТУВ «Харків» підбили підсумки щодо втрат армії РФ за 60 днів, від початку чергової хвилі загострення, на Харківському напрямку.

За їхніми даними, до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини противник залучив 10350 осіб. Станом на початок липня його втрати склали: 2939 вбитими та 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.

«Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%!», – зазначили військові.

Зокрема у Вовчанську більшу частину 138-ї мотострілецької бригади РФ, «сточили» 83-й, 157-й танкові полки. Їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно несе втрати іноді по кілька десятків осіб на добу, додали в ОТУВ «Харків».