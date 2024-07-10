Втрати ворога в особовому складі на півночі Харківщини за 2 місяці – 91%
Фото: ОТУВ “Харків”
В ОТУВ «Харків» підбили підсумки щодо втрат армії РФ за 60 днів, від початку чергової хвилі загострення, на Харківському напрямку.
За їхніми даними, до наступальних дій у прикордонних районах Харківщини противник залучив 10350 осіб. Станом на початок липня його втрати склали: 2939 вбитими та 6509 пораненими. Ще 45 окупантів здалися у полон.
«Тобто орієнтовні втрати противника на нашому напрямку складають приблизно 91%!», – зазначили військові.
Зокрема у Вовчанську більшу частину 138-ї мотострілецької бригади РФ, «сточили» 83-й, 157-й танкові полки. Їхня 83-я десантно-штурмова бригада теж постійно несе втрати іноді по кілька десятків осіб на добу, додали в ОТУВ «Харків».
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 12:46;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "В ОТУВ «Харків» підбили підсумки щодо втрат армії РФ за 60 днів, від початку чергової хвилі загострення, на Харківському напрямку.".