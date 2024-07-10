18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ (втрати ворога)
Генштаб у зведенні на 08:00 10 липня поінформував про події на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари та втрати окупантів.
“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки“, – повідомили в Генштабі.
Авіаудари армії РФ припали по районах населених пунктів: Стариця, Вовчанськ, Липці, Покаляне, Глибоке, Малі Проходи, Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка.
Загалом за добу на фронті в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 08:28;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Генштаб у зведенні на 08:00 10 липня поінформував про події на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари та втрати окупантів".