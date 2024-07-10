18 атак на Харківщині за добу зафіксував Генштаб ЗСУ (втрати ворога)

Генштаб у зведенні на 08:00 10 липня поінформував про події на Харківському та Куп’янському напрямках, а також авіаудари та втрати окупантів.

“На Харківському напрямку ворог продовжував активні дії, загалом відбулося вісім бойових зіткнень. Бої точилися, в районах населених пунктів Вовчанськ, Стариця та Липці. На Куп’янському напрямку противник десять разів атакував позиції наших підрозділів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Берестового, Піщаного та Синьківки“, – повідомили в Генштабі.

Авіаудари армії РФ припали по районах населених пунктів: Стариця, Вовчанськ, Липці, Покаляне, Глибоке, Малі Проходи, Куп’янськ, Петропавлівка, Курилівка.

Загалом за добу на фронті в Україні зафіксували 147 бойових зіткнень. Генштаб повідомив про втрати ворога.