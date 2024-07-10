ISW: ЗСУ відновили позиції в Глибокому та поблизу, на північ від Харкова
Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що просування ЗСУ підтверджують кадри з геолокацією та навіть визнають самі окупанти.
“Українські сили нещодавно відновили позиції поблизу та в самому Глибокому (на північ від Харкова) на тлі українських контратак, що продовжувалися, на північ і північний схід від Харкова 9 липня. На геолокованих кадрах, що опубліковані 8 липня, видно, як підрозділи 155-ї бригади морської піхоти Росії (Тихоокеанський флот) завдають ударів по українських позиціях на північ від Глибокого та у південній частині населеного пункту, що вказує на те, що українські сили повернули ці позиції. Російський військовий блогер заявив, що його джерела у російській 155-й бригаді морської піхоти повідомили: російські війська не змогли відбити звичайну українську атаку на ангари на північ від Глибокого, попри те, що вони успішно робили це в минулому. А також вказали, що російські війська більше не контролюють поля безпосередньо на захід від Глибокого”, – повідомив Інститут вивчення війни у зведенні за 9 липня.
Ще один російський так званий “військкор” припинив хотіти “взяти Харків за три дні” та заявив, що російському військовому командуванню необхідно перейти до оборони на Харківському напрямку “через відсутність необхідних сил для продовження наступальних операцій”.
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“Військовий блогер пояснив цей брак сил поганим плануванням”, – зазначили в ISW.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 07:53;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Інститут вивчення війни (ISW) повідомив, що просування ЗСУ підтверджують кадри з геолокацією та навіть визнають самі окупанти".