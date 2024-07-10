ISW: ВСУ восстановили позиции в Глубоком и поблизости, на севере от Харькова

Институт изучения войны (ISW) сообщил, что продвижение ВСУ подтверждают кадры с геолокацией и даже признают сами оккупанты.

«Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи и в Глубоком (к северу от Харькова) на фоне продолжающихся украинских контратак к северу и северо-востоку от Харькова 9 июля. На геолоцированных кадрах, опубликованных 8 июля, видно, как подразделения 155-й бригады морской пехоты России (Тихоокеанский флот) наносят удары по украинским позициям к северу от Глубокого и в южной части населенного пункта, что указывает на то, что украинские силы вернули эти позиции. Российский военный блогер заявил, что его источники в российской 155-й бригаде морской пехоты сообщили: российские войска не смогли отразить обычную украинскую атаку на ангары к северу от Глубокого, несмотря на то, что они успешно делали это в прошлом. А также указали, что российские войска больше не контролируют поля непосредственно на западе от Глубокого», — проинформировал Институт изучения войны в сводке за 9 июля.

Еще один российский так называемый «военкор» прекратил хотеть «взять Харьков за три дня» и заявил, что российскому военному командованию необходимо перейти к обороне на Харьковском направлении «из-за отсутствия необходимых сил для продолжения наступательных операций».

«Военный блогер объяснил эту нехватку сил плохим планированием», — отметили в ISW.