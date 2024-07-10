ISW: ВСУ восстановили позиции в Глубоком и поблизости, на севере от Харькова
Институт изучения войны (ISW) сообщил, что продвижение ВСУ подтверждают кадры с геолокацией и даже признают сами оккупанты.
«Украинские силы недавно восстановили позиции вблизи и в Глубоком (к северу от Харькова) на фоне продолжающихся украинских контратак к северу и северо-востоку от Харькова 9 июля. На геолоцированных кадрах, опубликованных 8 июля, видно, как подразделения 155-й бригады морской пехоты России (Тихоокеанский флот) наносят удары по украинским позициям к северу от Глубокого и в южной части населенного пункта, что указывает на то, что украинские силы вернули эти позиции. Российский военный блогер заявил, что его источники в российской 155-й бригаде морской пехоты сообщили: российские войска не смогли отразить обычную украинскую атаку на ангары к северу от Глубокого, несмотря на то, что они успешно делали это в прошлом. А также указали, что российские войска больше не контролируют поля непосредственно на западе от Глубокого», — проинформировал Институт изучения войны в сводке за 9 июля.
Еще один российский так называемый «военкор» прекратил хотеть «взять Харьков за три дня» и заявил, что российскому военному командованию необходимо перейти к обороне на Харьковском направлении «из-за отсутствия необходимых сил для продолжения наступательных операций».
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«Военный блогер объяснил эту нехватку сил плохим планированием», — отметили в ISW.
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- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 07:53;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Институт изучения войны (ISW) сообщил, что продвижение ВСУ подтверждают кадры с геолокацией и даже признают сами оккупанты".