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Зеленский в США заявил: Путин хотел захватить Харьков, пока медлил Конгресс

Мир 07:33   10.07.2024
Оксана Горун
Зеленский в США заявил: Путин хотел захватить Харьков, пока медлил Конгресс Скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. И в самой речи, и отвечая на дальнейшие вопросы, он говорил о Харькове.

«В Харькове была очень сложная ситуация. Путин хотел очень быстро оккупировать нас. Спасибо за двухпартийную поддержку (в Конгрессе — Ред.) нашего пакета помощи, это было очень важно для нас. Но у нас всегда есть эти вызовы, что с момента решения до момента, когда прибывает оборудование, проходит много времени. И, конечно, Путин понимал и понимает это. Конечно, у него была эта информация, и он хотел использовать эту паузу более полугода в Конгрессе с этим решением и хотел быстро оккупировать Харьков, где живет 1,5 млн человек – вблизи границы. И они живут там, а по ним бьют каждый день, потому что хотят спровоцировать хаос и заставить людей убежать. Это для него цель», — сказал Зеленский, отвечая на вопросы.

В своей речи президент также говорил о Харькове. Он назвал важной победой то, что в мае-июне удалось остановить российское наступление на город.

«Российская армия получила приказ войти в зону артиллерийского огня, чтобы обстреливать Харьков. Но мужество наших мужчин и женщин, а также разрешение Америки поражать военные цели в России сделали свое дело. И я благодарен вам, я благодарен Президенту Байдену за это разрешение. И всем в Конгрессе, кто помогал. Это российское наступление остановлено, и мы вытесняем российскую армию из районов поблизости от Харькова. Мы также уничтожили пусковые установки российских ракет, которые каждый день обстреливали Харьков более двух лет. И это дало защиту Харькова от ракетных ударов», — подчеркнул президент.

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Владимир Зеленский отметил: если все ограничения на удары по территории РФ будут сняты, Украина сможет достичь большего. В частности — защитить города от российских КАБов.

«Мы можем защитить наши города от российских управляемых бомб, если американское руководство сделает шаг вперед и позволит уничтожать российские военные самолеты на их базах. Это тоже даст мгновенный результат. И мы ждем этого шага», — сказал Зеленский.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 07:33;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский выступил в Президентском фонде и Институте Рональда Рейгана. И в самой речи, и отвечая на дальнейшие вопросы, он говорил о Харькове".