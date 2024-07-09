Для Украины практически невозможно отвоевать свои земли у РФ – NYT

Хотя РФ не в состоянии захватить большую часть Украины, перспективы Киева отвоевать свои земли у оккупантов также уменьшаются. Но в США считают, что даже не вернув свои земли, Украина все равно могла бы выйти победителем из войны, сблизившись с НАТО и ЕС, сообщает The New York Times.

По словам официальных лиц США, в ближайшие месяцы РФ вряд ли добьется значительных территориальных успехов на фронте в Украине, поскольку ее плохо обученные войска с трудом прорываются через украинскую оборону, которая теперь усилена западными боеприпасами.

Ожидается, что лидеры на саммите НАТО пообещают новое финансирование для Украины, объявят о планах альянса по координации поставок оружия и подтвердят обещание Киеву, что он в конечном итоге станет полноправным союзником.

Именно этот последний пункт стал фокусом войны, даже более важным, чем возвращение территории. В то время как украинские чиновники настаивают, что они борются за возвращение своей земли, все большее число американских чиновников считают, что война, в первую очередь, касается будущего Украины в НАТО и Европейском Союзе.

На саммите будут звучать опасения по поводу приобретения РФ оружия — в частности, ракет, беспилотников и деталей для их производства — у Ирана, Северной Кореи и Китая.

И на третьем году разрушительной войны существуют реальные опасения относительно способности Украины поддерживать функционирование своей инфраструктуры, включая электросети, в условиях дальних российских атак.

Однако самой большой неожиданностью может стать политика США в отношении Украины после президентских выборов этой осенью.

Хотя РФ не в состоянии захватить большую часть Украины, перспективы Киева отвоевать свои земли у оккупантов также уменьшаются. Украина сосредоточена на укреплении своей обороны и нанесении ударов глубоко в тыл российским войскам.

Эрик Чиарамелла, бывший сотрудник разведки, заявил, что за последние 18 месяцев стало ясно, что ни Россия, ни Украина «не обладают возможностями существенно изменить линию фронта».

США, сказал Чиарамелла, всегда определяли свою стратегическую цель как «демократическую, процветающую, европейскую и безопасную Украину». По его словам, США и их союзникам необходимо будет сделать долгосрочные инвестиции, чтобы Украина могла удерживать свои позиции, изматывать РФ и наносить ущерб.

«Это все еще крайне нестабильный сценарий», — сказал Чиарамелла. «Вот почему западным лидерам действительно нужно сосредоточиться на интеграции Украины в европейские и трансатлантические структуры безопасности».

ЕС в прошлом месяце согласился начать переговоры о членстве с Украиной, что является критическим шагом в долгом процессе вступления. Хотя НАТО пока не готово пригласить Украину присоединиться, лидеры союзников собираются одобрить на этой неделе формулировку, которая практически обещает Киеву, что он станет частью альянса.

Заявление направлено на то, чтобы избежать повторения того, что произошло на прошлогоднем саммите в Вильнюсе, где лидеры заявили, что «будущее Украины — НАТО», но не последовало никаких конкретных приглашений. Дипломаты назвали замысловатый язык «словесным салатом», а президент Украины Владимир Зеленский гневно пожаловался на отсутствие временных рамок для членства.

Возможность вступления Украины в НАТО казалась отдаленной до вторжения РФ в 2022 году. Союзники не хотели провоцировать РФ или брать на себя, казалось бы, огромные обязательства по безопасности. С тех пор партнерство Украины с США, Великобританией и другими европейскими странами окрепло, и Запад вложил миллиарды долларов в обучение и оснащение украинской армии.

Удержание Украины вне НАТО было целью Владимира Путина с самого начала войны, и по иронии судьбы его вторжение сделало эту цель более вероятной. Мирные переговоры в апреле 2022 года сорвались, когда Москва настояла на нейтралитете Украины и наложила вето на любую внешнюю военную помощь.

С тех пор Украина стала еще более привержена идее интеграции в Европу.

РФ захватила наиболее пророссийские части Украины в первый год войны. Американские официальные лица в частном порядке говорят, что Украине будет практически невозможно вернуть всю свою территорию, но она может настаивать на большей европейской интеграции, если ее показатели на поле боя будут выше.

Некоторые официальные лица говорят, что, даже не вернув себе формально свои земли, Украина все равно могла бы выйти победителем из войны, сблизившись с НАТО и Европой.

Американские официальные лица признают, что РФ могла бы добиться значительного прогресса, если бы произошел крупный стратегический сдвиг, например, путем расширения программы призыва и подготовки военнослужащих.

Их прогнозы также изменятся, если политика США в отношении Украины и РФ изменится.

При администрации Байдена США предоставляли военные консультации, разведданные в режиме реального времени и миллиарды долларов в виде оружия.

Бывший президент Дональд Трамп пообещал, что в случае избрания он начнет мирные переговоры между РФ и Украиной. Хотя он не обозначил условия мира, которых он хотел бы добиться, быстрые переговоры, вероятно, заставят Украину уступить огромные участки территории и отказаться от своих амбиций по вступлению в НАТО.

Но чиновники говорят, что требовать начать переговоры сейчас было бы ошибкой. Около 61 миллиарда долларов помощи, одобренной Конгрессом в мае после месяцев споров, укрепляют оборону Украины и останавливают территориальное продвижение РФ.

Благодаря поставкам электронных компонентов из Китая, беспилотников из Ирана, а также ракет и артиллерии из Северной Кореи РФ получила достаточно оружия для обеспечения своей армии. Однако для осуществления существенного прорыва не хватает кадров.