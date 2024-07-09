ВС РФ на Харьковщине борются за еду, воду и боеприпасы — WP

Американское издание «The Washington Post», опираясь на аудиоперехваты переговоров оккупантов из РФ, а также свидетельства украинских защитников, заявило: движение россиян под Харьковом замедлилось из-за атак СОУ на линии снабжения врага.

«Атаки Украины на российские линии снабжения вынудили российские подразделения бороться за продовольствие, воду и боеприпасы, что сдерживает возобновление вторжения Москвы в северо-восточную Харьковскую область Украины, по словам украинских полевых командиров, которые поделились радио- и телефонными перехватами и результатами своих допросов российских военнопленных», — пишет WP.

Один из радиоперехватов, сделанных в июне, который есть в распоряжении «The Washington Post» — это разговор двух российских военных, в котором один приказывает другому солдату убедиться, что прибывающие войска, ответственные за доставку припасов, понимают: существует острая нехватка еды и воды.

«Скажите каждому из них… не слушать (ругательство) гида, который говорит, что «Вода не нужна, еда не нужна, все есть здесь, говорит солдат. — Здесь ничего нет», — цитируют фрагмент переговоров журналисты.

Они отметили, что самостоятельно не могут подтвердить достоверность аудиозаписей, но получили их непосредственно от военнослужащих Сил обороны Украины.

«Российская армия, численность которой намного превосходит украинскую, по-прежнему имеет существенное преимущество в регионе, поддерживаемое сотнями огромных планирующих бомб, которые еженедельно врезаются в украинские позиции по всей линии фронта. Но украинские войска в значительной степени помешали крупным территориальным завоеваниям России. По данным аналитиков британской разведки, в мае Россия понесла самое большое количество ежедневных потерь с начала вторжения в феврале 2022 года: каждый день погибало или было ранено не менее 1200 российских военнослужащих. Огромные потери и ухудшенное состояние российских подразделений на фронте показывают, что вторжение Москвы в Украину привело к изнурительной войне на истощение, при этом крупные территориальные сдвиги маловероятны в период с настоящего момента по ноябрь, когда Кремль видит шанс в победе Дональда Трампа на президентских выборах в США, что может привести к сокращению западной военной помощи Украине», — пишет издание.

В WP подчеркнули: разрешение Белого дома частично использовать оружие США для ударов по территории РФ, поддержало обороноспособность Украины.

«Украинцы применили американское оружие для поражения российских систем ПВО, вынудив россиян отвести несколько батарей. Украинцы также осуществили скоординированные атаки на российские маршруты снабжения с использованием беспилотников и артиллерии. Перехваченные сообщения, переданные «The Post», показывают, что Россия сейчас сталкивается со значительными трудностями в обеспечении достаточных маршрутов снабжения для удовлетворения основных потребностей своих войск», — отметили журналисты.

Начальник штаба 13-й бригады НГУ полковник Максим Голубок подтвердил, что после разрешения бить по территории РФ, россияне прекратили концентрировать большие группы войск у границы с Харьковской областью, а также отвела часть артиллерийских систем.

«Они не собирают людей в одном месте. Они действуют небольшими подразделениями, — сказал Голубок. — Мы уничтожаем одного солдата за раз, а не целые подразделения».

Еще один украинский военнослужащий, 29-летний Дмитрий, который мониторит российскую логистику, поделился, что оккупанты вынуждены отказываться от мотоциклов и багги для доставки грузов на Харьковском направлении, так как СОУ с помощью дроном заминировала дороги, а также нанесла многочисленные удары по средствам снабжения. Так что «вторая армия мира» передвигается преимущественно пешком.

«42-летний солдат 57-й украинской бригады Андрей Щербина рассказал, что на фронте он выпивает два-три литра воды в день. Из перехваченных разговоров Щербина сказал, что он понял, что российские солдаты нормируют воду, выпивая всего по 250 миллилитров каждый. «Наша главная цель — не позволить россиянам установить маршруты поставок, — сказал он. — Если отключить воду и еду, они окажутся в очень плохом состоянии», — пишет WP.

Наибольшую угрозу для защитников Украины и приграничных населенных пунктов по-прежнему несут КАБы, отмечают военнослужащие, которые дали интервью изданию. Полковник НГУ Голубок отметил, что с начала мая по конец июня на позиции только его бригады упало более 660 бомб. Авторы материала «The Washington Post» считают, что цели РФ под Харьковом не изменились. Даже в условиях тотального дефицита оккупанты пытаются добраться до Липцев.