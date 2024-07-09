ЗС РФ на Харківщині борються за їжу, воду та боєприпаси – WP

Американське видання “The Washington Post”, спираючись на аудіоперехоплення переговорів окупантів з РФ, а також свідчення українських захисників, заявило: рух росіян під Харковом сповільнився через атаки СОУ на лінії постачання ворога.

“Атаки України на російські лінії постачання змусили російські підрозділи боротися за продовольство, воду та боєприпаси, що стримує відновлення вторгнення Москви до північно-східної Харківської області України, за словами українських польових командирів, які поділилися радіо- та телефонними перехопленнями та результатами своїх допитів російських військовополонених”, – пише WP.

Одне з радіоперехоплень, що зроблені у червні та є в розпорядженні “The Washington Post” – це розмова двох російських військових, в якій один наказує іншому солдатові переконатися, що війська, що прибувають та відповідальні за доставлення припасів, розуміють: існує гостра нестача їжі та води.

“Скажіть кожному з них… не слухати (лайка) гіда, який каже, що “Вода не потрібна, їжа не потрібна, все є тут, – каже солдат. – Тут нічого немає”, – цитують фрагмент переговорів журналісти.

Вони наголосили, що самостійно не можуть підтвердити вірогідність аудіозаписів, але отримали їх безпосередньо від військовослужбовців Сил оборони України.

“Російська армія, чисельність якої набагато перевершує українську, як і раніше, має суттєву перевагу в регіоні, що підтримується сотнями величезних плануючих бомб, які щотижня врізаються в українські позиції по всій лінії фронту. Але українські війська значною мірою завадили великим територіальним завоюванням Росії. За даними аналітиків британської розвідки, у травні Росія зазнала найбільшої кількості щоденних втрат з початку вторгнення в лютому 2022 року: щодня гинули або поранені щонайменше 1200 російських військовослужбовців. Величезні втрати та погіршений стан російських підрозділів на фронті показують, що вторгнення Москви в Україну призвело до тяжкої ​​війни на виснаження, при цьому великі територіальні зрушення малоймовірні в період з цього моменту до листопада, коли Кремль бачить шанс у перемозі Дональда Трампа на президентських виборах, що може призвести до скорочення західної військової допомоги Україні”, – пише видання.

У WP наголосили: дозвіл Білого дому частково використовувати зброю США для ударів по території РФ, підтримав обороноздатність України.

“Українці застосували американську зброю для ураження російських систем ППО, змусивши росіян відвести кілька батарей. Українці також здійснили скоординовані атаки на російські маршрути постачання з використанням безпілотників та артилерії. Перехоплені повідомлення, передані “The Post”, показують, що Росія зараз стикається зі значними труднощами в забезпеченні достатніх маршрутів постачання для задоволення основних потреб своїх військ”, – зазначили журналісти.

Начальник штабу 13-ї бригади НГУ полковник Максим Голубок підтвердив, що після дозволу бити по території РФ росіяни припинили концентрувати великі групи військ біля кордону з Харківською областю, а також відвели частину артилерійських систем.

“Вони не збирають людей в одному місці. Вони діють невеликими підрозділами, – сказав Голубок. – Ми знищуємо одного солдата за раз, а не цілі підрозділи”.

Ще один український військовослужбовець, 29-річний Дмитро, який моніторить російську логістику, поділився, що окупанти змушені відмовлятися від мотоциклів та багі для доставлення вантажів на Харківському напрямку, оскільки СОУ за допомогою дронів замінували дороги, а також завдали численних ударів по засобах постачання. Тож “друга армія світу” пересувається переважно пішки.

“42-річний солдат 57-ї української бригади Андрій Щербина розповів, що на фронті він випиває два-три літри води на день. З перехоплених розмов Щербина сказав, що він зрозумів, що російські солдати нормують воду, випиваючи лише по 250 мілілітрів кожен. “Наша головна мета – не дозволити росіянам встановити маршрути постачання, – сказав він. – Якщо відключити воду та їжу, вони виявляться у дуже поганому стані”, – пише WP.

Найбільшу загрозу для захисників України та прикордонних населених пунктів, як і раніше, несуть КАБи, зазначають військовослужбовці, які дали інтерв’ю виданню. Полковник НГУ Голубок зазначив, що з початку травня до кінця червня на позиції лише його бригади впало понад 660 бомб. Автори матеріалу “The Washington Post” вважають, що цілі РФ під Харковом не змінилися. Навіть в умовах тотального дефіциту окупанти намагаються дістатися Липців.