Для України практично неможливо відвоювати свої землі у РФ – NYT

Хоча РФ не в змозі захопити більшу частину України, перспективи Києва відвоювати свої землі в окупантів також зменшуються. Але в США вважають, що навіть не повернувши свої землі Україна все одно могла б вийти переможцем з війни, зблизившись з НАТО і ЄС, повідомляє The New York Times.

За словами офіційних осіб США, у найближчі місяці РФ навряд чи досягне значних територіальних успіхів на фронті в Україні, оскільки її погано навчені війська важко прориваються через українську оборону, яка тепер посилена західними боєприпасами.

Очікується, що лідери на саміті НАТО пообіцяють нове фінансування для України, оголосять про плани альянсу щодо координації постачання зброї та підтвердять обіцянку Києву, що він, зрештою, стане повноправним союзником.

Саме цей останній пункт став фокусом війни, навіть важливішим, ніж повернення території. У той час як українські чиновники наполягають, що вони борються за повернення своєї землі, дедалі більше американських чиновників вважають, що війна насамперед стосується майбутнього України в НАТО та Європейському Союзі.

На саміті звучатимуть побоювання з приводу придбання РФ зброї, зокрема ракет, безпілотників та деталей для їх виробництва, в Ірану, Північній Кореї та Китаї.

І на третьому році руйнівної війни існують реальні побоювання щодо здатності України підтримувати функціонування своєї інфраструктури, включно з електромережею, в умовах російських атак.

Однак найбільшою несподіванкою може стати політика США щодо України після президентських виборів цієї осені.

Хоча РФ не в змозі захопити більшу частину України, перспективи Києва відвоювати свої землі в окупантів також зменшуються. Україна зосереджена на зміцненні своєї оборони та завдання ударів глибоко в тил російським військам.

Ерік Чіарамелла, колишній співробітник розвідки, заявив, що за останні 18 місяців стало зрозуміло, що ні РФ, ні Україна «не мають можливості істотно змінити лінію фронту».

США, сказав Чіарамелла, завжди визначали свою стратегічну мету як «демократичну, процвітаючу, європейську та безпечну Україну». За його словами, США та їх союзникам необхідно буде зробити довгострокові інвестиції, щоб Україна могла утримувати свої позиції, вимотувати РФ та завдавати шкоди ворогую

“Але це все ще вкрай нестабільний сценарій”, – сказав Чіарамелла. «От чому західним лідерам справді потрібно зосередитися на інтеграції України до європейських і трансатлантичних структур безпеки».

ЄС минулого місяця погодився розпочати переговори про членство з Україною, що є критичним кроком у довгому процесі вступу. Хоча НАТО поки що не готове запросити Україну приєднатися, лідери союзників збираються схвалити цього тижня формулювання, яке практично обіцяє Києву, що він стане частиною альянсу.

Заява спрямована на те, щоб уникнути повторення того, що сталося на торішньому саміті у Вільнюсі, де лідери заявили, що «майбутнє України — НАТО», але не було жодних конкретних запрошень. Дипломати назвали хитромудру мову «словесним салатом», а президент України Володимир Зеленський гнівно поскаржився на відсутність тимчасових рамок для членства.

Можливість вступу України до НАТО видавалася віддаленою до вторгнення РФ у 2022 році. Союзники не хотіли провокувати РФ або брати на себе, здавалося б, величезні зобов’язання щодо безпеки. З того часу партнерство України зі США, Великобританією та іншими європейськими країнами зміцніло, і Захід вклав мільярди доларів у навчання та оснащення української армії.

Утримання України поза НАТО було метою Володимира Путіна від початку війни, і за іронією долі його вторгнення зробило цю мету ймовірнішою. Мирні переговори у квітні 2022 року зірвалися, коли Москва наполягла на нейтралітеті України та наклала вето на будь-яку зовнішню військову допомогу.

З того часу Україна стала ще більш прихильною до ідеї інтеграції до Європи.

РФ захопила найбільше проросійські частини України в перший рік війни. Американські офіційні особи в приватному порядку кажуть, що Україні практично неможливо буде повернути всю свою територію, але вона може наполягати на більшій європейській інтеграції, якщо її показники на полі бою будуть вищими.

Деякі офіційні особи кажуть, що навіть не повернувши собі формально свої землі Україна все одно могла б вийти переможцем з війни, зблизившись з НАТО і Європою.

Американські офіційні особи визнають, що РФ могла б досягти значного прогресу, якби відбулося велике стратегічне зрушення, наприклад, шляхом розширення програми призову та підготовки військовослужбовців.

Їхні прогнози також зміняться, якщо політика США щодо України та РФ зміниться.

За адміністрації Байдена США надавали військові консультації, розвіддані в режимі реального часу та мільярди доларів у вигляді зброї.

Колишній президент Дональд Трамп пообіцяв, що у разі обрання він розпочне мирні переговори між РФ та Україною. Хоча він не визначив умови миру, яких він хотів би досягти, швидкі переговори, ймовірно, змусять Україну поступитися величезними ділянками території та відмовитися від своїх амбіцій щодо вступу до НАТО.

Але чиновники кажуть, що вимагати розпочати переговори зараз було б помилкою. Близько 61 мільярда доларів допомоги, схваленої Конгресом у травні після місяців суперечок, зміцнюють оборону України та зупиняють територіальний поступ РФ.

Завдяки постачанню електронних компонентів з Китаю, безпілотників з Ірану, а також ракет та артилерії з Північної Кореї РФ отримала достатньо зброї для забезпечення своєї армії. Однак для здійснення суттєвого прориву не вистачає кадрів.