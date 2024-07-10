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Зеленський у США заявив: Путін хотів захопити Харків, доки зволікав Конгрес

Події 07:33   10.07.2024
Оксана Горун
Зеленський у США заявив: Путін хотів захопити Харків, доки зволікав Конгрес Скриншот

Президент України Володимир Зеленський виступив у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. І в самій промові, і відповідаючи на подальші запитання, він говорив про Харків.

“У Харкові була дуже складна ситуація. Путін хотів дуже швидко окупувати нас. Дуже вам дякую за двопартійну підтримку (у Конгресі – Ред.) нашого пакету допомоги, це було дуже важливо для нас. Але в нас завжди є ці виклики, що з моменту рішення до моменту, коли прибуває спорядження, проходить багато часу, й звісно Путін розумів і розуміє це. Звісно, в нього була ця інформація, й він хотів використати цю паузу у понад пів року в Конгресі з цим рішенням і хотів швидко окупувати Харків, де живе 1,5 млн людей – поблизу кордону. І вони живуть там, а по них б’ють щодня, тому що хочуть спровокувати хаос і змусити людей втекти. Це для нього ціль”, – сказав Зеленський, відповідаючи на запитання.

У своїй промові президент також говорив про Харків. Він назвав важливою перемогою те, що в травні-червні вдалося зупинити російський наступ на місто.

“Російська армія отримала наказ увійти в зону артилерійського вогню, щоб обстрілювати Харків. Але мужність наших чоловіків і жінок, а також дозвіл Америки вражати військові цілі в Росії зробили свою справу. І я вдячний вам, я вдячний Президенту Байдену за цей дозвіл. І всім у Конгресі, хто допомагав. Цей російський наступ зупинено, і ми витісняємо російську армію з районів біля Харкова. Ми також знищили пускові установки російських ракет, які щодня обстрілювали Харків понад два роки. І це дало Харкову захист від ракетних ударів”, – наголосив президент.

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Володимир Зеленський зазначив: якщо всі обмеження на удари по території РФ будуть зняті, Україна зможе досягти більшого. Зокрема – захистити міста від російських КАБів.

“Ми можемо захистити наші міста від російських керованих бомб, якщо американське керівництво зробить крок уперед і дозволить нам знищувати російські військові літаки на їхніх базах. Це також дасть миттєвий результат. І ми чекаємо на цей крок”, — сказав Зеленський.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 07:33;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський виступив у Президентському фонді та Інституті Рональда Рейгана. І в самій промові, і відповідаючи на подальші запитання, він говорив про Харків".