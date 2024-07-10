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18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)

Происшествия 08:28   10.07.2024
Оксана Горун
18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага) Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб в сводке на 08:00 10 июля проинформировал о событиях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах и потерях оккупантов.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы. На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки», — сообщили в Генштабе.

Авиаудары армии РФ пришлись по районам населенных пунктов: Старица, Волчанск, Липцы, Покаляное, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка.

Всего за сутки на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб сообщил про потери врага.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 08:28;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 10 июля проинформировал о событиях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах и потерях оккупантов".