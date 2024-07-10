18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)
Генштаб в сводке на 08:00 10 июля проинформировал о событиях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах и потерях оккупантов.
«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы. На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки», — сообщили в Генштабе.
Авиаудары армии РФ пришлись по районам населенных пунктов: Старица, Волчанск, Липцы, Покаляное, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка.
Всего за сутки на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб сообщил про потери врага.
Читайте также: ISW: ВСУ восстановили позиции в Глубоком и поблизости, на севере от Харькова
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, купянское направление, наступ, наступление, новости Харькова, потери, Харьковское направление;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 10 июля 2024 в 08:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб в сводке на 08:00 10 июля проинформировал о событиях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах и потерях оккупантов".