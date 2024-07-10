18 атак на Харьковщине за сутки зафиксировал Генштаб ВСУ (потери врага)

Генштаб в сводке на 08:00 10 июля проинформировал о событиях на Харьковском и Купянском направлениях, а также авиаударах и потерях оккупантов.

«На Харьковском направлении враг продолжал активные действия, всего произошло восемь боевых столкновений. Бои шли, в районах населенных пунктов Волчанск, Старица и Липцы. На Купянском направлении противник десять раз атаковал позиции наших подразделений. Силы обороны отражали штурмовые действия противника у Берестового, Песчаного и Синьковки», — сообщили в Генштабе.

Авиаудары армии РФ пришлись по районам населенных пунктов: Старица, Волчанск, Липцы, Покаляное, Глубокое, Малые Проходы, Купянск, Петропавловка, Куриловка.

Всего за сутки на фронте в Украине зафиксировали 147 боевых столкновений. Генштаб сообщил про потери врага.