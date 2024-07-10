Понад 1700 авіабомб впали на Харківщину за два місяці: наслідки

З 10 травня по 10 липня на територію Харківськоїї області впало понад 1700 авіаційних бомб, повідомили статистику в ОТУВ «Харків».

«Більшою мірою, авіаудари завдали шкоди не військовим об’єктам, а школам, лікарням та іншій цивільній інфраструктурі. Внаслідок бомбардувань загинули та отримали поранення десятки мирних жителів. Багато людей змушені були покинути свої домівки, рятуючись від обстрілів», – йдеться у повідомленні.