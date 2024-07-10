Понад 1700 авіабомб впали на Харківщину за два місяці: наслідки
Фото: ОТУВ “Харків”
З 10 травня по 10 липня на територію Харківськоїї області впало понад 1700 авіаційних бомб, повідомили статистику в ОТУВ «Харків».
«Більшою мірою, авіаудари завдали шкоди не військовим об’єктам, а школам, лікарням та іншій цивільній інфраструктурі. Внаслідок бомбардувань загинули та отримали поранення десятки мирних жителів. Багато людей змушені були покинути свої домівки, рятуючись від обстрілів», – йдеться у повідомленні.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: авиабомбы, ОТГВ "Харьков", статистика, упали, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2024 в 14:50;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З 10 травня по 10 липня на територію Харківськоїї області впало понад 1700 авіаційних бомб, повідомили статистику в ОТУВ «Харків».".