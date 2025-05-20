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Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ

Происшествия 08:50   20.05.2025
Оксана Горун
Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ Иллюстративное фото. Источник: ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области

Спасатели Харьковщины в течение суток трижды выезжали проверять места обстрелов. От ударов бомбами пострадали громады Купянского района.

Так, в ГСЧС сообщили о результатах проверки территории села Староверовка в Шевченковской громаде. На него ВС РФ скинули несколько бомб.

«Выявлены попадания в двухэтажный дом и на открытую территорию. В результате бомбардировки пострадали два гражданских лица, которых госпитализировали. Также обнаружены повреждения остекления окон шести многоквартирных домов, трех административных зданий», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В селе Московка Купянской громады бомба, сброшенная российской авиацией, не разорвалась. Ее обнаружили в огороде на территории частного домовладения.

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«Информация о пострадавших не поступала, повреждений не обнаружено», — уточнили спасатели.

Автор: Оксана Горун
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Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ
Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ
20.05.2025, 08:50

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  • • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 08:50;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели Харьковщины в течение суток трижды выезжали проверять места обстрелов. От ударов бомбами пострадали громады Купянского района".