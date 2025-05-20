Бомбардировка Харьковщины: в ГСЧС сообщили о разрушениях и неразорвавшейся АБ
Спасатели Харьковщины в течение суток трижды выезжали проверять места обстрелов. От ударов бомбами пострадали громады Купянского района.
Так, в ГСЧС сообщили о результатах проверки территории села Староверовка в Шевченковской громаде. На него ВС РФ скинули несколько бомб.
«Выявлены попадания в двухэтажный дом и на открытую территорию. В результате бомбардировки пострадали два гражданских лица, которых госпитализировали. Также обнаружены повреждения остекления окон шести многоквартирных домов, трех административных зданий», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В селе Московка Купянской громады бомба, сброшенная российской авиацией, не разорвалась. Ее обнаружили в огороде на территории частного домовладения.
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«Информация о пострадавших не поступала, повреждений не обнаружено», — уточнили спасатели.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиабомбы, ГСЧС, Купянский район, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 08:50;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Спасатели Харьковщины в течение суток трижды выезжали проверять места обстрелов. От ударов бомбами пострадали громады Купянского района".