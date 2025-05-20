Россияне из миномета обстреляли приграничное село на Харьковщине

Вечером 19 мая армия РФ обстреляла село Завадское Золочевской громады.

«В 19:30 российские войска минометным огнем обстреляли село Завадское Золочевской громады. В результате ударов повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Без жертв», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.

Село, о котором идет речь, находится у самой границы — рядом с некогда местным пунктом пропуска, селом Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка). В целом, по информации Виктора Коваленко, в приграничье Золочевской громады остается жить порядка 2000 человек, детей там нет — их эвакуировали.