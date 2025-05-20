Россияне из миномета обстреляли приграничное село на Харьковщине
Фото: Виктор Коваленко
Вечером 19 мая армия РФ обстреляла село Завадское Золочевской громады.
«В 19:30 российские войска минометным огнем обстреляли село Завадское Золочевской громады. В результате ударов повреждены три частных дома, хозяйственные постройки и легковой автомобиль. Без жертв», — сообщил МГ «Объектив» начальник Золочевской поселковой военной администрации Виктор Коваленко.
Село, о котором идет речь, находится у самой границы — рядом с некогда местным пунктом пропуска, селом Клиновая-Новоселовка (ранее — Александровка). В целом, по информации Виктора Коваленко, в приграничье Золочевской громады остается жить порядка 2000 человек, детей там нет — их эвакуировали.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: золочевская громада, коваленко, новости Харькова, обстрел;
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- • Дата публикации материала: 20 мая 2025 в 07:40;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Вечером 19 мая армия РФ обстреляла село Завадское Золочевской громады".