«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11:07 по Харькову ударил российский беспилотник.

«Приблизительно в 11:07 враг ударил БпЛА типа «Молния» по Киевскому району Харькова. Предварительно, без пострадавших и разрушений», — написал Синегубов.

Он призвал жителей города не игнорировать воздушны тревоги.

Ранее, подводя итоги недели, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу дважды прилетали «Молнии» — оба раза по объекту энергетики. При этом погибших и пострадавших не было.