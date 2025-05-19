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«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов

Происшествия 11:32   19.05.2025
Оксана Горун
«Прилет» в Харькове: по городу ударил БпЛА «Молния» — Синегубов Фото: Телеканал «Звезда»

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11:07 по Харькову ударил российский беспилотник.

«Приблизительно в 11:07 враг ударил БпЛА типа «Молния» по Киевскому району Харькова. Предварительно, без пострадавших и разрушений», — написал Синегубов.

Он призвал жителей города не игнорировать воздушны тревоги.

Ранее, подводя итоги недели, мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что по городу дважды прилетали «Молнии» — оба раза по объекту энергетики. При этом погибших и пострадавших не было.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 11:32;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что около 11:07 по Харькову ударил российский беспилотник".