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Дифференцированная тревога в Харькове установила рекорд — Терехов

Общество 11:09   19.05.2025
Оксана Горун
Дифференцированная тревога в Харькове установила рекорд — Терехов Фото: Харьковский горсовет

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшую неделю в городе тревога длилась на 46 часов меньше, чем в области.

«Воздушные тревоги в Харькове продолжались на 46 часов меньше, чем в области. Минус 61% – пока это новая рекордная разница», — написал мэр 19 мая, подводя итоги недели в Харькове.

Главным итогом стало то, что в городе неделя прошла без погибших и раненых. При этом обстрелы все же были.

«За прошедшие семь дней Харьков дважды подвергался обстрелам со стороны россии. Оба удара произошли во вторник, и в обоих случаях враг применил БпЛА типа «Молния». Попадания пришлись по энергообъекту в Холодногорском районе. Но благодаря слаженной и профессиональной работе наших энергетиков энергоснабжение в городе не прерывалось», — сообщил подробности Терехов.

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Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 11:09;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшую неделю в городе тревога длилась на 46 часов меньше, чем в области".