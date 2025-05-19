Дифференцированная тревога в Харькове установила рекорд — Терехов
Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшую неделю в городе тревога длилась на 46 часов меньше, чем в области.
«Воздушные тревоги в Харькове продолжались на 46 часов меньше, чем в области. Минус 61% – пока это новая рекордная разница», — написал мэр 19 мая, подводя итоги недели в Харькове.
Главным итогом стало то, что в городе неделя прошла без погибших и раненых. При этом обстрелы все же были.
«За прошедшие семь дней Харьков дважды подвергался обстрелам со стороны россии. Оба удара произошли во вторник, и в обоих случаях враг применил БпЛА типа «Молния». Попадания пришлись по энергообъекту в Холодногорском районе. Но благодаря слаженной и профессиональной работе наших энергетиков энергоснабжение в городе не прерывалось», — сообщил подробности Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: воздушная тревога, дифференциация, новости Харькова, терехов, тревога;
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- • Дата публикации материала: 19 мая 2025 в 11:09;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшую неделю в городе тревога длилась на 46 часов меньше, чем в области".