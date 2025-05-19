Дифференцированная тревога в Харькове установила рекорд — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что за минувшую неделю в городе тревога длилась на 46 часов меньше, чем в области.

«Воздушные тревоги в Харькове продолжались на 46 часов меньше, чем в области. Минус 61% – пока это новая рекордная разница», — написал мэр 19 мая, подводя итоги недели в Харькове.

Главным итогом стало то, что в городе неделя прошла без погибших и раненых. При этом обстрелы все же были.

«За прошедшие семь дней Харьков дважды подвергался обстрелам со стороны россии. Оба удара произошли во вторник, и в обоих случаях враг применил БпЛА типа «Молния». Попадания пришлись по энергообъекту в Холодногорском районе. Но благодаря слаженной и профессиональной работе наших энергетиков энергоснабжение в городе не прерывалось», — сообщил подробности Терехов.