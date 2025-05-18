«Более-менее спокойно проходит май»: Терехов обратился к харьковчанам (видео)
Несмотря на временное затишье в обстрелах Харькова мэр Игорь Терехов призывает не терять бдительности и прислушиваться к сигналам воздушных тревог.
«Более-менее спокойно начались эти сутки. Не было воздушных тревог, — констатировал Терехов в эфире нацмарафона. — И хочу сказать, что более-менее спокойно проходит май. В апреле мы имели 136 обстрелов, и это был определенный антирекорд взрывов в Харькове. Но сейчас немного спокойнее стало. Но несмотря ни на что нужно быть очень осторожными, потому что такой коварный враг, который может нанести удар в любой момент. Поэтому призываю всех харьковчан быть очень осторожными и не пренебрегать сигналами воздушных тревог».
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Ранее мэр информировал, что с 5 по 11 мая Харьков обстреляли 20 раз. Речь о 6 мая, тогда была массированная атака БпЛА: 17 из них взорвались, еще три – нет. Пострадали четыре человека.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: Игорь Терехов, новости Харькова, обстрелы, тревоги;
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- • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 16:29;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на временное затишье в обстрелах Харькова мэр Игорь Терехов призывает не терять бдительности и прислушиваться к сигналам воздушных тревог.".