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«Более-менее спокойно проходит май»: Терехов обратился к харьковчанам (видео)

Общество 16:29   18.05.2025
Елена Нагорная
«Более-менее спокойно проходит май»: Терехов обратился к харьковчанам (видео) Скриншот

Несмотря на временное затишье в обстрелах Харькова мэр Игорь Терехов призывает не терять бдительности и прислушиваться к сигналам воздушных тревог.

«Более-менее спокойно начались эти сутки. Не было воздушных тревог, — констатировал Терехов в эфире нацмарафона. — И хочу сказать, что более-менее спокойно проходит май. В апреле мы имели 136 обстрелов, и это был определенный антирекорд взрывов в Харькове. Но сейчас немного спокойнее стало. Но несмотря ни на что нужно быть очень осторожными, потому что такой коварный враг, который может нанести удар в любой момент. Поэтому призываю всех харьковчан быть очень осторожными и не пренебрегать сигналами воздушных тревог».

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Ранее мэр информировал, что с 5 по 11 мая Харьков обстреляли 20 раз. Речь о 6 мая, тогда была массированная атака БпЛА: 17 из них взорвались, еще три – нет. Пострадали четыре человека.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 18 мая 2025 в 16:29;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Несмотря на временное затишье в обстрелах Харькова мэр Игорь Терехов призывает не терять бдительности и прислушиваться к сигналам воздушных тревог.".