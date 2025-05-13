Около 12 тысяч зданий было повреждено в Харькове с начала войны — Терехов 📹
Около 12 тысяч зданий было повреждено в Харькове с начала полномасштабной войны в результате обстрелов, 70% из которых — это жилой фонд, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.
«Эти печальные цифры по разрушениям жилого фонда, критической инфраструктуры, офисных помещений, производственных предприятий. Очень важно, чтобы сегодня мы работали для того, чтобы восстановить все то, что натворил российский агрессор… Мы не останавливаемся, очень многое сегодня зависит от человеческого ресурса, очень многое зависит от финансирования. И, конечно, за средства только городского бюджета все это невозможно восстановить, поэтому я очень благодарен и правительству, и президенту Украины за выделение средств на восстановление», — подчеркнул Терехов.
Мэр также напомнил, что накануне говорил со швейцарской делегацией о выбитых окнах в зданиях.
«Они нам тоже помогают, потому что каждый «прилет» — это выбитые окна. У нас были «прилеты», когда за один час было выбито более 5 тысяч окон. И нам Швейцария помогает, мы получали от них помощь, действенную помощь по установке окон. Мы нуждаемся в такой помощи, потому что счет идет на десятки тысяч выбитых окон. Сейчас весна, но нам нужно думать, как готовиться к отопительному сезону, к осенне-зимнему сезону», — констатировал Терехов.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 19:37;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 12 тысяч зданий были повреждены в Харькове с начала полномасштабной войны, 70% из которых — это жилой фонд, рассказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.".