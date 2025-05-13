Live
  • Вт 13.05.2025
  • Харьков  +9°С
  • USD 41.54
  • EUR 46.16

Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹

Происшествия 18:51   13.05.2025
Елена Нагорная
Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹 Скриншот

О последствиях атаки БпЛА «Молния» на Харьков днем 13 мая мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона.

«По Харькову было два попадания. Это, предварительно, были «Молнии». Попадание было сначала в четыре часа дня и практически через час в то же самое место было попадание другой «Молнии». К счастью, никто не пострадал. Но вновь Харьков под обстрелом», — констатировал Терехов.

Он напомнил, что предыдущая атака на город была БпЛА «Шахед» — 6 мая. Всего было 20 ударов, и тогда горел рынок «Барабашово».

«В тот обстрел было 32 «Шахеда», из которых наши силы ПВО сбили 12. 20 долетели до Харькова и были очень серьезные разрушения. Наши коммунальные службы до сих пор работают, чтобы все эти разрушения устранить», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.

Читайте также: «Харьков немного перевел дыхание» — Терехов об обстрелах за неделю

Автор: Елена Нагорная
Популярно
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
Харьков атаковали БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилеты» (дополняется)
13.05.2025, 19:13
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
Новости Харькова — главное 13 мая: змеи, Терехов про ТЦК, удары БпЛА «Молния»
13.05.2025, 17:53
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
Терехов поднял вопрос честности при распределении денег госбюджета на укрытия
13.05.2025, 08:38
«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)
«Зеленую жемчужину» создали в одном из районов Харькова: что высадили (фото)
13.05.2025, 14:49
Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах
Вербовали женщин для секса и шантажировали: схема работала в областных центрах
13.05.2025, 11:20
Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷
Три КАБа скинули на село на Купянщине: погибли и пострадали пожилые люди 📷
13.05.2025, 20:02

Новости по теме:

18:51
Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹
11:50
«Тактика устрашения» — мэр Харькова Терехов сообщил статистику обстрелов
15:36
БпЛА «Молния» атаковал в Харькове объект транспортной инфраструктуры (фото)
13:58
В Харькове – снова «прилет» БпЛА «Молния»: под ударом – Основянский район
12:10
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: куда попал дрон, сообщил Терехов

Вы читали новость: «Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 18:51;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях атаки БпЛА «Молния» на Харьков днем 13 мая мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона.".