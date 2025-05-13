Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹
О последствиях атаки БпЛА «Молния» на Харьков днем 13 мая мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона.
«По Харькову было два попадания. Это, предварительно, были «Молнии». Попадание было сначала в четыре часа дня и практически через час в то же самое место было попадание другой «Молнии». К счастью, никто не пострадал. Но вновь Харьков под обстрелом», — констатировал Терехов.
Он напомнил, что предыдущая атака на город была БпЛА «Шахед» — 6 мая. Всего было 20 ударов, и тогда горел рынок «Барабашово».
«В тот обстрел было 32 «Шахеда», из которых наши силы ПВО сбили 12. 20 долетели до Харькова и были очень серьезные разрушения. Наши коммунальные службы до сих пор работают, чтобы все эти разрушения устранить», — отметил мэр.
Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»
Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 18:51;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О последствиях атаки БпЛА «Молния» на Харьков днем 13 мая мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона.".