Второй удар — практически в то же место — Терехов об атаке БпЛА «Молния» 📹

О последствиях атаки БпЛА «Молния» на Харьков днем 13 мая мэр Игорь Терехов рассказал в эфире нацмарафона.

«По Харькову было два попадания. Это, предварительно, были «Молнии». Попадание было сначала в четыре часа дня и практически через час в то же самое место было попадание другой «Молнии». К счастью, никто не пострадал. Но вновь Харьков под обстрелом», — констатировал Терехов.

Он напомнил, что предыдущая атака на город была БпЛА «Шахед» — 6 мая. Всего было 20 ударов, и тогда горел рынок «Барабашово».

«В тот обстрел было 32 «Шахеда», из которых наши силы ПВО сбили 12. 20 долетели до Харькова и были очень серьезные разрушения. Наши коммунальные службы до сих пор работают, чтобы все эти разрушения устранить», — отметил мэр.

Видео: национальный телемарафон «Єдині новини»

Напомним, два попадания БпЛА «Молния» зафиксировали в Холодногорском районе Харькова днем 13 мая. Обошлось без пострадавших.