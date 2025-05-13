По Харькову ударил БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилет» (дополняется)
Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС
После 16:00 по Харькову ударил БпЛА «Молния».
Дополнено в 16:20. По уточненным данным мэра Игоря Терехова, удар БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе.
Дополнено в 16:12. Предварительно, удар вражеского БпЛА типа «Молния» зафиксировали в Шевченковском районе Харькова, информирует глава ХОВА Олег Синегубов. На данный момент, информации о пострадавших нет.
16:05. По данным мэра Игоря Терехова, «прилет» зафиксировали в центральной части города. Подробности выясняют.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 16:20;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "После 16:00 по Харькову ударил БпЛА «Молния».".