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По Харькову ударил БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилет» (дополняется)

Происшествия 16:20   13.05.2025
Виктория Яковенко
По Харькову ударил БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилет» (дополняется) Иллюстративное фото. Источник: пресс-служба ХГС

После 16:00 по Харькову ударил БпЛА «Молния».

Дополнено в 16:20. По уточненным данным мэра Игоря Терехова, удар БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе.

Дополнено в 16:12. Предварительно, удар вражеского БпЛА типа «Молния» зафиксировали в Шевченковском районе Харькова, информирует глава ХОВА Олег Синегубов. На данный момент, информации о пострадавших нет.

16:05. По данным мэра Игоря Терехова, «прилет» зафиксировали в центральной части города. Подробности выясняют.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 13 мая 2025 в 16:20;

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