По Харькову ударил БпЛА «Молния»: где зафиксировали «прилет» (дополняется)

После 16:00 по Харькову ударил БпЛА «Молния».

Дополнено в 16:20. По уточненным данным мэра Игоря Терехова, удар БпЛА зафиксировали в Холодногорском районе.

Дополнено в 16:12. Предварительно, удар вражеского БпЛА типа «Молния» зафиксировали в Шевченковском районе Харькова, информирует глава ХОВА Олег Синегубов. На данный момент, информации о пострадавших нет.

16:05. По данным мэра Игоря Терехова, «прилет» зафиксировали в центральной части города. Подробности выясняют.